⁠⁠⁠⁠⁠Antes de jogo decisivo contra Chape, Rhodolfo admite foco em final da Copa do Brasil

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após ter vencido o Sport por 2 a 0, neste último domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, o foco do Flamengo volta a ser a Copa Sul-Americana. A decisão é contra a Chapecoense, e será realizado na próxima quarta-feira (20), às 19h15 (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, já pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. O zagueiro Rhodolfo, que esteve em campo durante os 90 minutos na última partida do Brasileiro, reafirmou que a partida contra a Chape será um "ensaio" para a final da Copa do Brasil.

"Se falar para vocês que não pensamos na final, estamos mentindo. Mas todos os jogos são importantes. O foco é totalmente na Chapecoense, até porque se perdemos esse jogo e formos eliminados a pressão vai ser maior no sábado e na final", admitiu o zagueiro.

Rhodolfo também enalteceu a postura da equipe treinada por Reinaldo Rueda na partida contra o Sport e declarou que os jogadores precisam entrar com a mesma vontade e disposição contra a Chapecoense no confronto da próxima quarta.

"Nosso time entrou com uma postura diferente, teve uma conversa na semana para melhorar. Todo mundo se ajudou bastante na última partida, não fomos tão bem no segundo tempo, mas tivemos uma bom ritmo de jogo. Temos que manter a mesma pegada e raça de ontem contra a Chapecoense", disse.

O camisa 44 também falou sobre a atual situação do seu companheiro de time, Alex Muralha, que com a contusão no punho de Thiago, deve ser o goleiro titular na final da Copa do Brasil.

"Conversamos bastante com ele. Sabe que o grupo tem muita confiança nele. Tem qualidade, não chega por acaso na seleção e em clube gigante como Flamengo. É pegar a confiança que ele tinha antes. A torcida foi fundamental também, isso dá uma motivação. É uma excelente pessoa e atleta. Temos que ajudar sempre", afirmou.

Por fim, Rhodolfo comentou sobre o trabalho de Rueda e as dificuldades que o técnico colombiano e os jogadores vêm enfrentando.

"Está tentando colocar em prática o trabalho dele, muita conversa. Mas é difícil manter padrão, tem que mudar muito a equipe. Mês decisivo, tem que mudar bastante. Mas sorte que o Flamengo tem um grupo de qualidade que dá conta do recado. Mas alguns jogadores vêm sem ritmo, não é tão fácil", finalizou.

No jogo da ida, Flamengo e Chapecoense empataram em 0 a 0, na Arena Condá. Caso o placar do primeiro jogo se repita, a decisão será nos pênaltis. Empate com gols classifica o Verdão às quartas de final. O Rubro-Negro só precisa de uma vitória simples para avançar de fase.