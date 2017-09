Rueda elogia Flamengo após goleada e enaltece atuação de Cuéllar: "Dá ordem e qualidade"

Rueda participou ativamente da partida e no fim elogiou o comportamento da equipe (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na noite desta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana, o Flamengo goleou a Chapecoense na Ilha do Urubu - o placar terminou 4 a 0 para os donos da casa, com gols de Cuéllar, Willian Arão, Juan e Lucas Paquetá.

Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a classificação e avançou pela primeira vez às quartas de final do torneio continental. Agora o clube carioca aguarda a definição de seu adversário, que sairá do confronto Fluminense x LDU.

Após o término do jogo, o treinador Reinaldo Rueda concedeu entrevista coletiva e falou sobre a diferença entre o confronto de ida, que acabou em 0 a 0 e a partida de hoje.

"Todos os jogos são diferentes, comparando o jogo de Chapecó com esse. Hoje, tivemos a sorte de fazer um gol rápido. A Chapecoense é uma equipe muito disciplinada, agressiva. Todo mundo teve um bom comportamento. O jogo em Chapecó também foi bom para nós. Hoje os gols nos deram tranquilidade e segurança para um segundo tempo mais tranquilo", explicou.

Um dos destaques do time do Flamengo na partida foi Cuéllar: o volante vêm se destacando pela combatividade, a regularidade e ainda abriu o placar da partida de hoje. Em entrevista, Rueda fez questão de falar sobre o camisa 26.

"O Cuéllar é muito inteligente. Dá ordem e qualidade. Vai crescer, porque tem o que melhorar. É uma boa dupla para Arão ou para Márcio. É muito gratificante para nós, para ele e para a equipe que siga nessa linha de comportamento", exaltou.

Apoiando ofensivamente e defensivamente, Cuéllar se destacou mais uma vez (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com o calendário apertado e diversas competições em jogo, o colombiano Reinaldo Rueda alertou sobre a comemoração da partida. O técnico pediu controle e atenção para não perder o foco. Confira:

"Creio que tranquilidade não existe. São 30 segundos de comemoração e já tem de assimilar que temos de pensar no próximo jogo. Temos de controlar a emoção, seguir construindo a equipe, fortalecendo para todo o caminho que falta. Ainda falta a reta final da Copa do Brasil e do Brasileiro", disse.

Por fim o técnico respondeu à questões envolvendo o zagueiro Juan, que mesmo com 38 anos é titular do Rubro-Negro e se destaca principalmente pela experiência e pelo tempo de bola preciso. No jogo desta quarta, Juan fechou a goleada com um gol de cabeça.

"Falar do Juan é falar de um jogador com uma grande experiência. Uma experiência grande. Uma grande condição técnica. Jogou dois mundiais com a seleção brasileira e toda sua trajetória nacional. Para nós é muito bom ter a segurança que ele dá a equipe. Estamos cuidando, sabemos que temos de ter muito cuidado em todas as ordens para que sempre esteja à disposição", comentou.

Ao lado de Cuéllar, Juan foi o outro grande nome do Rubro-Negro na partida (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo agora se volta para o confronto contra o Avaí. No sábado (23), o Rubro-Negro encara a equipe catarinense pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, na Ilha do Urubu.