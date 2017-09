Gol diante da Chape aproxima Juan de se tornar maior zagueiro artilheiro da história do Flamengo

Juan está a um gol de igualar Junior Baiano como maior zagueiro artilheiro do Rubro-negro I Foto: Mauro Pimentel|AFP|Getty Images

O Flamengo derrotou a Chapecoense por 4 a 0 na Ilha do Urubu. Com o resultado, após o empate por 0 a 0 no jogo de ida em Chapecó, o Flamengo se classificou para as quartas-de-final da Copa Sulamericana. Tendo bela atuação coletiva, o time rubro-negro soube dominar o jogo e, assim, fazer brilhar atuações de alguns jogadores em específico - um deles foi Juan.

Aos 38 anos, o zagueiro, que foi revelado na base do Flamengo e jogou duas Copas do Mundo com a Seleção Brasileira, hoje volta a ter sequência na sua segunda passagem pela Gávea. Com boas atuações, Juan vem demonstrando liderança, serenidade e, sobretudo, eficiência. Um dos tentos na goleada por 4 a 0 na Chapecoense foi marcado por ele, que comemorou a classificação, e as oportunidades que vem tendo: "Demos mais um passo, fomos para as quartas, mas esse é caminho, esse é o espírito. Agora é trocar a ficha para o Brasileiro. O jogador, quando tem sequência de jogos e de treinamentos e não se machuca consegue botar todo potencial para fora. Estou feliz pelo que tenho jogado, não só eu, mas o time."

Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, na coletiva após o jogo, também falou sobre Juan, ressaltando sua qualidade e experiência: "Falar do Juan é falar de um jogador com uma grande experiência. Uma experiência grande. Uma grande condição técnica. Jogou dois mundiais com a seleção brasileira e toda sua trajetória nacional. Para nós é muito bom ter a segurança que ele dá a equipe. Estamos cuidando, sabemos que temos de ter muito cuidado em todas as ordens para que sempre esteja à disposição"

Ídolo, e ovacionado pela torcida após mais uma bela partida, Juan está a dois gols de empatar com Junior Baiano como o maior zagueiro artilheiro do Flamengo. Na zona mista, o zagueiro voltou a falar sobre sua regularidade: "Vinha buscando o gol. Minha carreira sempre foi muito regular. Em todos clubes apresentei meu futebol. Esse ano está sendo legal em termos de oportunidades tanto em treinos quanto jogos. Não me machuquei esse ano"

O Flamengo volta a campo no sábado, dia 23 de setembro, às 19 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o Avaí, na Ilha do Urubu.