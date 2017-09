Arão comemora classificação e gol: "Fico muito feliz em poder marcar e ajudar minha equipe"

Google Plus

Willian Arão comemora gol contra Chapecoense pela Sul-Americana (Foto: Divulgação/Flamengo)

Após a goleada e a classificação do Flamengo sobre a Chapecoense por 4 a 0 para a próxima fase da Copa Sul-Americana, na Ilha do Urubu, Willian Arão, autor de um gols dos gols dessa noite, concedeu entrevista após a vitória e falou sobre a importância da classificação, comportamento da equipe e entre outros assuntos.

O Flamengo venceu a Chape em uma partida totalmente favorável ao Rubro-negro. Depois do primeiro jogo com uma atuação considerada ruim por todo o time na Arena Condá, o Fla comandou toda a partida em casa e goleou o Verdão do Oeste, tendo como destaques seus volantes. Arão falou sobre a partida e sobre a vitória.

"Acho que a equipe se comportou muito bem, deu poucas chances, ainda que algumas para eles, a gente aproveitou as oportunidades que a gente teve no primeiro tempo e isso é muito importante para nós. A gente sai na frente. Acho que a equipe fez uma boa partida e isso serve de exemplo para que possamos ir daí, para mais", disse.

Com a boa partida realizada ontem (20), o volante apontou que isso deverá servir de exemplo para que a equipe possa fazer novos jogos como esses: "Isso tem que servir de exemplo para nós porque a gente fez uma partida muito boa hoje, fizemos uma partida muito boa domingo também, então eu acho que devemos tirar essas partidas como exemplos e ir dai para melhor", disse.

Os volantes foram destaques na partida desta quarta-feira (20), chegando na área para finalizasr e também realizando forte marcação. "A gente faz o que o professor pede. Primeira função ali é marcar, dar cobertura e fazer uma boa saída de bola. Mas, ele pede também para que a gente, sempre que possível, estar ali se apresentando dentro da área. E hoje ficamos de fazer isso muito bem. Então, nós saímos satisfeitos nessa noite', avaliou Arão.

Willian Arão marcou um dos gols da vitória desta noite e desde a entrada do novo técnico Reinaldo Rueda, o rendimento do volante subiu. Sendo assim, não escondeu a felicidade de marcar e poder homenagear a esposa, que está grávida. "Eu quero fazer bastante gol para poder homenageá-la, minha esposa fica muito feliz e eu também fico muito feliz, sem falar que com um gol eu posso ajudar minha equipe, então, todo mundo fica feliz nesta história. Então sempre que possível eu quero fazer um gol para poder homenageá-la e ajudar minha equipe, o que é mais importante", disse Willian.