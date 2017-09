Lucas Paquetá agradece oportunidades e destaca: "Sempre sonhei isso tudo"

Paquetá toca para o fundo das redes na saída do goleiro. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

estouJovem da base rubro-negra, Lucas Paquetá entrou aos 78 minutos, no lugar de Guerrero, e marcou o último gol do Flamengo na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nessa quarta-feira, na Ilha do Urubu. Com o resultado, o time carioca avançou para as quartas de final da Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Os outros gols foram marcados por Cuéllar, Arão e Juan.

O atleta destacou a dificuldade que o Rubro-Negro esperava da partida e indicou que a vitória foi importante para, entre outras coisas, garantir a confiança do torcedor: "A gente sabia que seria um jogo dificil. Fizemos uma excelente partida e passamos uma etapa. Foi um jogo decisivo, e com jogos assim que a gente ganha força e o apoio da torcida. Foi muito importante vencer hoje para a sequência do trabalho", disse.

Atuando novamente como centroavante, o jogador explica que sua preferência é estar jogando, apesar de estar fora de sua posição de origem: "Estou muito feliz com as oportunidades, procuro aproveitar as chances na ponta, no meio ou como centro-avante. Sempre que o professor quiser me utilizar, tenho que estar preparado".

Autor do gol no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro no primeiro jogo da final pela Copa do Brasil, no Maracanã, o camisa 29 também falou sobre marcar em decisões. "Sempre sonhei, almejei isso tudo, quando entro em campo só penso em dar o meu melhor, aproveitar a oportunidade de ser feliz lá dentro".