Flamengo goleia Chapecoense e avança às quartas de final da Sul-Americana

INCIDENCIAS: Partida válida pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2017, realizada no Estádio Luso Brasileiro, a Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.

Virou goleada. O segundo jogo entre Flamengo e Chapecoense, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que aconteceu nessa quarta-feira (20), na Ilha do urubu, teve emoção logo no início. A goleada por 4 a 0 do rubro-negro sobre o verdão do Oeste começou com toques rápidos no meio-campo, na primeira partida de Diego e Éverton ribeiro jogando juntos desde o início no comando de Reinaldo Rueda. A Chape, jogando no sistema 4-4-3, com três volantes de marcação, confiava na trinca formada por Arthur Caíke, Wellington Paulista e Penilla, tentando jogar na velocidade em uma defesa relativamente lenta.

Entretanto, um dos menos favoritos à balançar as redes da Chapecoense, abriu o placar. Depois de uma jogada polêmica, onde o bandeira assinalou impedimento de Guerrero mas, com o desvio de cabeça do zagueiro Douglas Grolli, o árbitro Michael Espinoza tomou a decisão de prosseguir com a jogada e, na sequência Cuéllar abriu o placar para o Flamengo, para indignação dos jogadores da Chape que, com a sinalização do auxiliar de arbitragem, ficaram parados no lance, esperando só a confirmação do árbitro, que não veio.

Jogo pegado, porém dominado

Depois de tanta reclamação, a bola voltou a rolar e a chape se viu obrigada a sair para o jogo e deixar mais espaço no lado defensivo. Daí sobrou espaço para as jogadas de velocidade de Berrío, que depois de um passe em profundidade de Arão, tentou um drible por cima do goleiro Jandrei que colocou a mão fora da área. Sorte do goleiro e azar do árbitro, que não viu a infração. A chape esboçou um perigo com Penilla, em chute cruzado, e obrigou a Diego Alves a fazer uma defesa difícil. Mas o Flamengo voltou ao ataque e foi fatal.

Em jogada de Éverton Ribeiro, Guerrero ganha em cima de Grolli e cruza para Willian Arão que ampliou sem qualquer dificuldade. 2 a 0. Com esse resultado já favorável, o rubro-negro só administrava o fim da etapa inicial, enquanto que a Chapecoense tentava ter a bola, mas quando tinha, não sabia aproveitar a posse da mesma. Muito abalado pelos dois gols sofridos, o verdão do Oeste estava desorganizado por completo enquanto via a porcentagem da posse de bola do Flamengo bater na casa dos 70 por cento. No primeiro tempo, foi um show de chances perdidas pelo lado rubro-negro e tentativas de chegar até a área adversária, pelo lado da chape. Mas quando chegou, deu perigo.

Só aos 44 minutos do primeiro tempo que a chape voltou a assustar o rubro-negro carioca. Penilla recebeu de Arthur Caíke e soltou uma bomba, obrigando Diego Alves a fazer outra defesa difícil. O verdão se empolgou com o lance e voltou ao ataque outras vezes com o "relaxamento" da equipe do Flamengo, com o final do primeiro tempo se aproximando. Sorte do time da casa que as chances da chape, não se transformaram em gols e assim se encerrou o primeiro tempo das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Craque também faz gol em casa

Na volta para o segundo tempo, a Chapecoense já tratou logo de mostrar que ia correr atrás do resultado. Em nova jogada dos pontas, Penilla e Arthur Caíke, o equatoriano obrigou Diego Alves a trabalhar novamente com uma defesa segura. Com sete minutos da etapa final, o goleiro Jandrei quase facilitou ainda mais a goleada do Flamengo. O arqueiro tentou aplicar um drible em Guerrero que não caiu na graça do goleiro, que teve que se livrar logo da bola mas deu nos pés de Éverton Ribeiro. Sorte do camisa 24 da chape que a zaga bloqueou o chute do camisa sete. E foi logo no início que o rubro-negro carioca definiu o resultado.

Com 17 minutos do segundo tempo, em jogada ensaiada de bola parada, Pará cruzou na segunda trave, Guerrero cabeceou no canto pra bela defesa de Jandrei mas na sobra, o prata da casa, Juan pegou o rebote e ampliou ainda mais para o Flamengo. 3 a 0. A torcida que já exaltava o zagueiro, de 38 anos, sem o gol, fez coro para comemorar com o jogador. E o que já era festa, virou passeio. Os jogadores da Chapecoense pareciam não acreditar mais na classificação e começaram a fazer jogadas mais ríspidas, que foi até correspondida por alguns jogadores do Flamengo como Diego, Gabriel e Éverton Ribeiro. Quando o pensamento foi jogar futebol, o cenário foi outro.

Já no final do jogo, aos 44 minutos, com o resultado favorável e a classificação garantida, o gol de Lucas Paquetá, também prata da casa assim como Juan, com passe açucarado de Éverton Ribeiro deu números finais à partida. 4 a 0. O rubro-negro carioca avança às quartas de final da competição enquanto que a Chapecoense vira suas atenções apenas no Brasileirão.