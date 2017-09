Com time reserva e de olho na Copa do Brasil, Flamengo encara o  Avaí na Ilha do Urubu

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 25ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, NO ESTÁDIO DA ILHA DO URUBU, NO RIO DE JANEIRO; A PARTIDA COMEÇA ÀS 19H.

Neste sábado (23), o Flamengo tem mais um compromisso marcado na Ilha do Urubu: às 19h, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube carioca recebe o Avaí, que está invicto na campanha do returno.

Já pensando na grande final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (27), o Flamengo deve vir a campo com um time praticamente reserva; o Avaí, por outro lado, luta para manter a invencibilidade no segundo turno do Brasileiro.

No primeiro turno, o empate em 1 a 1 na Ressacada ficou marcado por diversas polêmicas com a arbitragem. Entre elas, o pênalti para a o Avaí; na ocasião, o juiz assinalou a penalidade e desistiu da marcação logo em seguida.

No primeiro turno, equipes empataram por 1 a 1 na Ressacada (Foto: Staff Images/Flamengo)

Já no returno, a "polêmica" é alheia aos dois clubes - a aguardada estreia dos árbitros de vídeo, prevista para esta rodada do Brasileiro, foi adiada. Segundo a CBF, a falta de condições técnicas e de profissionais impedem a operação do recurso. Os planos da entidade eram de que o sistema estreasse no Brasil justamente no confronto Flamengo e Avaí.

Pensando na Copa do Brasil, Flamengo recebe Avaí com time reserva

Para a partida conta o Avaí, o técnico Reinaldo Rueda testou algumas modificações na equipe titular do Flamengo. O colombiano pode levar a campo um time totalmente reserva - incluindo alguns nomes que tiveram pouco espaço desde a sua chegada, como Mancuello e Gabriel.

Ao poupar o elenco para a final da Copa do Brasil, as possíveis entradas de Mancuello, Matheus Sávio e Gabriel ditam o ritmo entre os onze titulares. A dúvida para Rueda é a presença (ou não) de Éverton Ribeiro. Caso o camisa 7 entre em campo, Geuvânio deve brigar com Matheus Sávio e Gabriel por uma das vagas nas alas.

Rueda deve escalar Flamengo reserva contra o Avaí (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Visando dar ritmo de jogo a atletas que não entrarão contra o Cruzeiro, o Flamengo pode ter o retorno do lateral esquerdo Renê, já recuperado de lesão. Além disso, Alex Muralha fará um último teste antes do confronto de quarta-feira - o goleiro será o titular na meta rubro-negra na Copa do Brasil.

Desfalques do Flamengo: Thiago, Ederson, Éverton e Felipe Vizeu (lesionados).

Invicto no segundo turno, Leão enfrenta Flamengo em busca de mais um resultado positivo

Seis jogos de invencibilidade. Essa é a marca do “novo” Avaí no segundo turno do Campeonato Brasileiro; além da campanha invicta, o Leão seria vice-líder do campeonato se apenas o returno fosse contabilizado. O feito é histórico, ultrapassando o recorde anterior de 2011, quando a equipe catarinense somou cinco pontos em cinco jogos.

Com uma defesa sólida e um espírito de luta enorme, o Avaí inicia o segundo turno de forma magnífica e briga para manter o desempenho. Para o atacante Júnior Dutra, jogar contra o Leão é difícil - até mesmo "triste".

+ Apesar do empate entre Avaí e Atlético-MG, Claudinei Oliveira ressalta: "Estamos em evolução"

Leão terá apenas uma modificação para enfrentar o Flamengo (Foto: Jorge Daux/Avaí FC)

"Eu não queria enfrentar o Avaí, está louco. Eu vejo o sofrimento do pessoal, é triste. Joga de um lado, a gente tira, chuta, o Douglas pega. Mas hoje eu estou aqui e muitas vezes fico olhando quando a bola passa da minha linha, não vai tomar gol. Isso tudo é treino, encaixe de posição. Se a gente sai na frente, o pessoal tem que batalhar muito", brincou o jogador do Avaí.

Para a partida contra o Flamengo, Claudinei Oliveira não fez mistério: o treinador vai repetir o time que empatou com o Atlético-MG na última rodada. O Avaí terá apenas uma mudança - a entrada do lateral-esquerdo Juan, ex-Flamengo, na vaga de Willians.

Desfalques do Avaí: Rômulo (suspenso) e Luan (lesionado).