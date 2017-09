Jogo Flamengo x Avaí AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 25° RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017 ENTRE FLAMENGO E AVAÍ, NA ILHA DO URUBU.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Flamengo x Avaí ao vivo da Ilha do Urubu, valendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Pendurados no lado do Avaí: Capa, Junior Dutra, Juan, Douglas, Pedro Castro e Lourenço.

Pendurados no lado do Flamengo: Vinícius Junior, Réver, Berrío, Mancuello, Rodinei e Cuéllar.

A provável escalação do Avaí tem Douglas Friedrich; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Simião, Pedro Castro e Juan; Joel e Junior Dutra.

Pensando na Copa do Brasil, na próxima quarta (27), o Flamengo deve vir a campo com equipe praticamente reserva. A provável escalação do Rubro-Negro conta com Alex Muralha, Rodinei, Vaz, Rhodolfo e Renê; Márcio Araújo, Mancuello e Geuvânio; Matheus Sávio, Gabriel e Paquetá.

Treinador Claudinei Oliveira

Treinador do Avaí, Claudinei Oliveira falou sobre suas expectativas antes do confronto: "A gente não pode se acomodar no que já conquistamos, temos que buscar coisas a mais. Vamos jogar independente do time do Flamengo, jogadores que atuariam na maioria dos times da Série A. Vamos manter nossa fórmula de jogo e se perdermos, que seja porque o adversário foi melhor e não por sairmos da nossa característica", afirmou.

Cuéllar, do Flamengo, falou sobre a a equipe do Avaí

Destaque na vitória sobre a Chapecoense, o volante Cuéllar falou sobre a a equipe do Avaí: "Aqui no Brasil não tem time fraco. Todos têm qualidade e é um futebol competitivo. É um time que vem crescendo e isso está nos números. Enfrentaremos um time difícil, mas temos que procurar o resultado contra uma grande equipe que está fazendo um returno importante", disse o jogador do Flamengo.

Vinicius Junior (Foto: Jamira Furlani/Avaí FC)

No duelo entre Avaí e Flamengo no primeiro turno, o time carioca teve 62% de posse contra 38% do Leão da Ilha. O jogo aconteceu em Santa Catarina, na Ressacada.

Pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11 de junho de 2017, as equipes se enfrentaram pela última vez e o placar se manteve no 1 a 1. Leandro Damião marcou pelo Flamengo e Rômulo pelo Avaí.

Flamengo e Avaí já se encontraram em 10 confrontos ao longo da história. O retrospecto é equilibrado: são três vitórias para cada lado, além de quatro empates.

Ocupando o 13° lugar da tabela, o Avaí tem bom aproveitamento no segundo turno e ainda não perdeu. No retrospecto geral do Brasileiro, são 29 pontos garantidos, com sete vitórias, oito empates e nove derrotas.

Resultado jogo Flamengo x Avaí ao vivo hoje

Na quinta colocação, o Flamengo possui exatos 38 pontos na campanha do Brasileiro. No campeonato, são dez vitórias, oito empates e seis derrotas, números que garantem ao Rubro-Negro um lugar no G-6.

Com a preocupação voltada para o Z-4, Claudinei Oliveira pretende escalar um Avaí mais ofensivo em busca dos três pontos. Apesar do time estar longe da zona de rebaixamento, o técnico ainda não está satisfeito com o desempenho de seus comandados.

Contando os dias para a final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro entrará em campo com o time alternativo nesta noite. O técnico Reinaldo Rueda vai poupar praticamente todos os jogadores que irão atuar na final contra o Cruzeiro.

Neste sábado (23), o Flamengo recebe o Avaí em casa, na Ilha do Urubu em busca dos 3 pontos. Às 19h, a bola rola para mais uma partida do Campeonato Brasileiro.