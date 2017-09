Flamengo tenta superar retrospecto ruim no Mineirão pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro

Arte: Rodrigo Rodrigues / VAVEL

Na próxima quarta-feira (27), Flamengo e Cruzeiro se enfrentarão em busca da Copa do Brasil, uma das competições mais importantes do país. A partida será disputada na cidade de Belo Horizonte e, como a ida acabou empatada por 1 a 1, nenhum time tem vantagem.

Com a proximidade da decisão, a VAVEL Brasil organizou uma série de especiais. Neste, lembraremos das quatro vezes que o Mengão e a Raposa se confrontaram no Mineirão, palco do jogo decisivo deste ano, pelo campeonato: apenas uma vitória dos cariocas em quatro jogos.

10 de maio de 1995: Flamengo vence por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final

A estratégia inicial do Cruzeiro era jogar recuado, com marcação forte e tentando não levar gols. Mesmo com a zaga mineira pressionando o atacante Romário, a primeira etapa foi dominada pelo Flamengo, que obrigou o goleiro Dida a fazer boas defesas em cruzamentos e cobranças de falta.

Já no segundo tempo, a torcida se animou com as boas chances criadas pelos cruzeirenses. Belletti tentou marcar de várias formas, arriscando de dentro e fora da área, mas parou no goleiro Roger Noronha.

O único gol saiu apenas aos 44 minutos, perto do apito final: Romário recebeu dentro da área e tocou para Sávio, que só precisou chutar no canto esquerdo de Dida. Com a vitória, o Mengão consuguiu passar de fase, após empatar por 1 a 1 na volta.

Escalação do Cruzeiro: Dida; Belletti, Arley, Rogério Lourenço, Serginho; Luís Fernando Flores, Pingo, Ricardinho (Weberth), Ademir; Marcelo Ramos, Dinei (Cleison). Técnico: Carlos Alberto Silva.

Escalação do Flamengo: Roger Noronha; Charles Guerreiro, Jorge Luiz, Válber, Marcos Adriano; Branco, Fabinho, Marquinhos, William (Rodrigo Mendes), Sávio; Romário. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

5 de junho de 1996: Cruzeiro e Flamengo não marcam na volta das semifinais

A Raposa recebeu o Mengão após ter empatado por 1 a 1 no jogo de ida, fora de casa. Assim, os cariocas precisavam de um bom resultado no Mineirão e, para isso, contavam com a dupla Romário e Sávio.

O jogo, por sua vez, foi dominado pelos mineiros. Recebidos com grande festa nas arquibancadas, a Raposa perdeu grandes chances de inaugurar o placar e confirmar a classificação, principalmente com Marcelo e Uéslei.

Nos minutos finais, o Flamengo ainda tentou marcar com cabeceio de Amoroso e chute de Zé Maria, mas sem sucesso. Assim, sem vencer no agregado, o Mengão acabou sendo eliminado.

Escalação do Cruzeiro: Dida; Vítor, Gélson Baresi (Marcos Teixeira), Célio Lúcio, Nonato; Cleisson (Roberto Gaúcho), Fabinho, Palhinha, Ricardinho; Marcelo Ramos (Edmundo), Uéslei. Técnico: Levir Culpi.

Escalação do Flamengo: Roger Noronha; Zé Maria, Jorge Luiz, Ronaldão, Gilberto; Mancuso, Márcio, Marques, Sávio (Iranildo); Nélio, Romário (Amoroso). Técnico: Joel Santan..

11 de junho de 2003: Flamengo perde jogo de volta da final, e Cruzeiro levanta a taça

80 mil torcedores estiveram no Mineirão para assistir a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, disputado no Maracanã, terminou empatado por 1 a 1 e deu confiança para os mineiros, que só precisavam de um empate sem gols para serem campeões.

O primeiro tempo foi excelente para a Raposa. Logo no primeiro minuto, Alex cruzou falta na área, e Deivid cabeceou para o fundo das redes. Aos 16, Aristizábal marcou mais um, novamente de cabeça. Não bastasse os dois tentos, o zagueiro Luisão ainda ampliou a vantagem.

Na segunda etapa, foi a vez do Flamengo pressionar: o goleiro Gomes foi obrigado a fazer boas defesas, evitando gols de Athirson e Fábio Baiano. O Mengão ainda chegou ao gol com Fernando Baiano, mas não conseguiu reagir e viu os adversários levantarem o troféu.

Escalação do Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Luizão, Gladstone, Leandro; Augusto Recife, Jardel, Wendel (Márcio), Alex (Sandro); Aristizábal (Mota), Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Escalação do Flamengo: Júlio César; Luciano Baiano, André Bahia, Fernando, Athirson; Fabinho, André Gomes (Igor), Fábio Baiano (Jean), Felipe; Fernando Baiano, Edílson. Técnico: Nelsinho Baptista.

21 de agosto de 2013: Flamengo perde jogo de ida das oitavas de final

No jogo mais recente entre as duas equipes no Mineirão pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi quem dominou. Logo no começo, Bruno Rodrigo cabeceou em escanteio e a bola passou muito perto do gol, assustando os flamenguistas.

A ação ofensiva dos mandantes continuaria por um bom tempo, com poucas chegadas dos Rubro-Negros, como em chute na trave de Marcelo Moreno. Até que, aos 27, Willian pegou rebote dentro da pequena área e concluiu, abrindo o placar.

No segundo tempo, Éverton Ribeiro recebeu na entrada da área, deu um chapéu e finalizou forte no ângulo, marcando um golaço. O Mengão ainda diminuiu com Carlos Eduardo, em bola rebatida, mas não conseguiu o empate.

No jogo de volta, porém, o Flamengo venceu por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final, eliminando a Raposa.

Escalação do Cruzeiro: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio; Nilton, Souza, Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart (Luan); Willian (Júlio Baptista), Borges (Vinícius Araújo). Técnico: Marcelo Oliveira.

Escalação do Flamengo: Felipe; Luiz Antônio, Chicão, Marcos González e Samir (Paulinho); Cáceres, Fernando (João Paulo), Elias, Gabriel (Carlos Eduardo) e André Santos; Marcelo Moreno. Técnico: Mano Menezes.