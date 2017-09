Autor do gol de empate, Rodinei ameniza resultado e foca na Copa do Brasil

Flamengo chegou ao seu nono empate no Campeonato Brasileiro I Foto: Buda Mendes / Getty Images

O Flamengo empatou com o Avaí neste sábado (23), por 1 a 1 na Ilha do Urubu. O jogo foi válido pela vigésima quinta rodada do Brasileirão, e os gols do jogo foram marcados por Pedro Castro, para o Avaí, e Rodinei, do lado do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo foi a campo com um time recheado de reservas - as exceções foram o goleiro Diego Alves, e Éverton Ribeiro, que joga vez ou outra de titular.

Após o jogo, Rodinei falou sobre o jogo, e começou elogiando o goleiro Douglas, do Avaí, que impediu a vitória do Flamengo: "Parabéns para o Douglas, que vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, pegado todos os chutes. Pude acertar um com a canhota, que não é a perna boa, e sair com esse empate" Sobre o resultado do jogo, ele também falou: "Não é um resultado bom porque estamos jogando dentro de casa. A gente queria a vitória, mas devido ao primeiro tempo, em que tomamos um gol de bola parada, não ficou tão ruim, conseguimos o empate."

O lateral direito também comentou sobre o desempenho do time rubro-negro, que foi escalado de uma forma muito diferente dos jogos anteriores: "Devido à falta de entrosamento da equipe que entrou, no primeiro tempo a gente estava um pouco perdido no jogo. Tomamos um gol que não é normal, de bola parada. Mas pudemos sair com o empate, que não é tão ruim como seria a derrota." Rodinei também lembrou do jogo do próximo dia 27, quarta-feira, final da Copa do Brasil: "Agora é foco apenas no jogo de quarta-feira, para conseguir fazer um grande jogo lá e trazer o título aqui para o Rio de Janeiro."

Ainda sobre a final da Copa do Brasil, quando questionado sobre a forma de jogo que ele projetaria para o Flamengo conra o Cruzeiro, no Mneirão, o lateral afirmou: "Quando eu vim para o Flamengo eu já sabia que desde a época de Léo Moura o Flamengo é um time que vai pra cima. A gente não pode chegar lá no Mineirão e ficar recuado, senão vamos deixar muita brecha para eles. A gente tem que ir lá, botar a bola no chão, para fazer um grande jogo e sair com a vitória de lá."

O confronto entre Flamengo e Cruzeiro, próximo compromisso do Rubro-negro, será no dia 27 de setembro, às 21:45, no Mineirão. O jogo será válido pela final da Copa do Brasil, e será disputado no Mineirão. Pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo somente no dia 2 de outubro, segunda-feira, às 20 horas. O jogo será no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta, pela vigésima sexta rodada.