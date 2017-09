Flamengo ultrapassa os 110 gols em 2017 e tem segunda melhor temporada artilheira no século

Em dupla, Guerrero e Diego somam mais de 20 gols no ano de 2017. (Foto: Rodrigo Rodrigues/VAVEL Brasil)

Nesta semana o Flamengo decide o título da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. O ano, 2017, repleto de gols do Urubu só não bate 2008, em que o clube da Gávea marcou mais de 120 vezes. Isso é temporário.

No ano atual, o clube foi apenas campeão carioca, sendo eliminado da Libertadores na fase de grupo. O Flamengo está também nas quartas de final da Copa Sul-Americana e em 7° lugar na tabela do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Neste especial feito pela VAVEL Brasil, vamos relembrar o ano de 2008 no qual o Rubro-negro não se cansou de balançar as redes e também comparar os artilheiros: Marcinho na época e Guerrero atualmente.

Vale ressaltar que este ano o Flamengo atua, ou atuou, em cinco competições, sendo elas a Libertadores, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. No ano de 2008 foram apenas o estadual, brasileirão e Libertadores.

Raio-X: 2008, a campanha de maior artilharia do Flamengo no século XXI

A situação mais semelhante de hoje com a época foi a troca de técnicos, já que naquele ano Joel Santana assumia a equipe até o meio do ano, ganhando o Campeonato Carioca de 2008, e depois saiu deixando Caio Júnior no seu lugar, assim como Zé Ricardo em 2017, que ganhou o mesmo título e logo depois de alguns meses deixou o clube dando lugar ao técnico Rueda.

Em 2008: o Flamengo marcou exatamente 126 vezes dentro de 66 partidas no total. Foram 38 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Com a marca de 126 gols, o rubro-negro teve 79 sofridos, com o aproveitamento de 52% no geral.

Em 2017: Até agora foram 64 jogos disputados, com 33 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. A quantidade de gols até o momento é inferior com o melhor ano da artilharia, com diferença de 15 gols, mas a marca pode ser superada até o final do ano.

2008 x 2017 e os artilheiros do Rubro-Negro

A divisão de artilharia ficou acirrada entre os anos, mas com 17 gols marcados, Marcinho foi o artilheiro no ano de 2008, seguido de Ibson e Obina que dividem a segunda posição com 15 gols os dois.

Atualmente sem clube, Marcinho jogou pela última vez no Santa Cruz, em 2016. (Foto: Divulgação/SCFC)

Com a marca superior em artilharia isolada, Paolo Guerrero é responsável por 20 gols até agora no ano de 2017, seguido de Diego que possui 12 gols. Além disso, o atacante disputa com Hernane Brocador a maior artilharia da década, com 42 gols. Sendo assim, o peruano precisa de somente um gol para ultrapassar o ex-Flamengo.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Agora, para concretizar mais ainda suas marcas, já que superou seus números pessoais, Guerrero deverá ampliar a quantidade de gols para se isolar na artilharia, e isso pode ocorrer na próxima partida, entre Cruzeiro e Flamengo, pela final da Copa do Brasil, às 21h45, no Mineirão.