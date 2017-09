Com quatro novidades, Flamengo apresenta time de basquete para temporada 2017/18

(Foto: Bárbara Mendonça / VAVEL Brasil)

Pentacampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta segunda-feira (25), o Flamengo apresentou o seu elenco para a temporada 2017/2018, no FlaMemória, uma área com exposição interativa que conta com acervo de itens, imagens e áudios históricos do clube. O evento também contou com a presença do presidente Eduardo Bandeira de Mello, do vice-presidente de Esportes Olímpicos, Alexandre Póvoa, o Diretor Executivo da pasta, Marcelo Vido e alguns sócios-torcedores.

O clube manteve as principais peças do elenco da temporada passada e exibiu quatro novos rostos: os alas-pivôs MJ Rhett e Henrique Pilar, ex-Brasília, e os armadores David Culliban e Arthur Pecos, ex-Paulistano. Outros jogadores que estiveram na última temporada com a camisa rubro-negra, casos de Rafael Mineiro, Rollins, Pedrinho Rava e Lelê, não tiveram seus contratos renovados e foram dispensados pelo clube.

Com a chegada de reforços, o técnico José Neto, que está no clube desde 2012, apresentou um entusiasmo em ter um grupo forte de jogadores para ter de volta a hegemonia do NBB e se manter entre as principais forças do basquete sul-americano.

"É uma honra iniciar mais uma temporada. Não posso falar em algo diferente que não seja buscar títulos. Não seria condizente com as glórias do Flamengo. O começo desse trabalho faz com que a gente esteja mais próximo disso. Os outros times podem ter a mesma quantidade de dinheiro ou um elenco tão forte quanto o nosso, mas ninguém é o Flamengo", afirmou Neto.

Exposição trouxe todas as camisas dos atuais jogadores do FlaBasquete. (Foto: Bárbara Mendonça / VAVEL Brasil)

A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou na última quinta-feira (21) a tabela completa de jogos da fase de classificação da temporada 2017/2018, a 11ª edição, do NBB. E o destaque ficou por conta do clássico entre Flamengo e Vasco, que está marcado para a véspera do Ano Novo, no dia 30/12, às 14h (horário de Brasília). Mas a preocupação com a realização dos clássicos vem aumentando cada vez mais. O clube da Gávea garantiu que vai 'lutar' para que os jogos contra Vasco e Botafogo, não aconteça com torcida única.

"Vamos brigar até o fim. Flamengo e Vasco são contra torcida única. O Botafogo talvez não tenha essa mesma posição radical. Mas hoje em dia, com esse caos no Rio de Janeiro, é algo antidesportivo a torcida única. Pessoas que deveriam estar presas tiram o direito de outras. Daqui a pouco, não terá mais torcida", disse Póvoa.

No aguardo para construção de uma arena multiuso na Gávea, Póvoa afirmou que faltam detalhes da renegociação com o McDonald's estão em fase final para levar o contrato ao Conselho Deliberativo. A previsão é que daqui há dois anos a arena seja finalmente inaugurada.

"Tudo foi aprovado há alguns meses e poderia começar a construir amanhã. Mas houve uma renegociação com a empresa que irá ter os naming rights e estamos em uma fase final. Eu me arrisco a dizer que em um mês levaremos ao Conselho Deliberativo para começar a construir no começo do ano com a previsão de 15 meses para finalizar. Isso vai elevar o patamar dos esportes olímpicos do Flamengo. Será uma arena que poderá ser usada também pelo vôlei, judô, ginástica artística. Esperamos em meados de 2019 inaugurar o ginásio", garantiu Póvoa.

Vindo do Torneio Internacional de Lima, na qual ficou na 2ª posição, o time já tem compromissos na semana. Na terça-feira (26) e na quarta-feira (27), o Flamengo receberá o Vitória para dois amistosos, no ginásio Hélio Maurício, na Gávea. O primeiro jogo está marcado para 19h e o segundo para 18h, ambos no horário de Brasília. Depois dos jogos, a equipe viaja para Colômbia, onde disputará a Liga Sul-Americana de Basquete, a partir de domingo.

O elenco do FlaBasquete para temporada 2017/2018:

Ala: Marcelinho, Marquinhos, Vitor Amorim e Danilo.

Armador: David Cubillan e Arthur Pecos.

Ala-Armador: Ronald Ramon e Humberto.

Ala-Pivô: Mj Rhett, Pilar e Olivinha.

Pivô: JP Batista e João Vitor.