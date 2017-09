Número recorde: Flamengo é o clube com mais vitórias na história da Copa do Brasil

Foto: Rodrigo Rodrigues/Vavel

O Flamengo é o clube que mais venceu partidas durante todas as edições da Copa do Brasil: o time da Gávea venceu 100 partidas e marcou 313 gols em 170 jogos que disputou até o primeiro jogo da final de 2017. Nesta quarta-feira (27), em seu 171º jogo, o rubro-negro carioca tenta o quarto título da competição diante do Cruzeiro no Mineirão, às 21h45. O Grêmio é o segundo colocado, com 98 vitórias, e Vasco, em terceiro, tem 96.

Tricampeão, o Rubro-Negro chegou até a final em 2017 sem passar pela fase de grupos, já que estava classificado para a Copa Libertadores desse ano e assim disputa a Copa do Brasil a partir das oitavas de final. Na campanha atual, deixou para trás Atlético Goianiense, Santos e Botafogo, até chegar as finais contra o Cruzeiro. Foram três vitórias, três empates e uma derrota.

No primeiro jogo da final, no Maracanã, o time do atual técnico Reinaldo Rueda - Zé Ricardo esteve no comando até a classificação contra o Santos, o colombiano Rueda assumiu antes do primeiro jogo contra o Botafogo - empatou em 1 a 1, com gol de Lucas Paquetá. Para o jogo decisivo, no Mineirão, dia 27, precisa de uma vitória para garantir o tetracampeonato; qualquer empate leva a finalíssima para os pênaltis (na final não vale a regra de gols fora de casa como critério de desempate).

2013: último título e maior número de vitórias em uma edição

No último troféu da Copa do Brasil conquistado, o time carioca obteve 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Dirigido por Mano Menezes, que abandonou o cargo no meio da temporada, e depois por Jayme de Almeida, o Flamengo passou por Remo, Campinense e ASA antes de entrar na fase final da competição.

Nas oitavas de final enfrentou o atual adversário, o Cruzeiro, que contava com Éverton Ribeiro, hoje no Flamengo, no time titular - o jogador que hoje veste vermelho e preto inclusive marcou um golaço no primeiro jogo contra a equipe carioca -, mas em 2017 não pôde ser inscrito na Copa do Brasil devido ao fechamento da janela de transferências. Naquela ocasião, o Fla perdeu o primeiro jogo no Mineirão por 2 a 1 e venceu no Maracanã, no jogo de volta, com gol de Elias, um dos destaques da equipe naquele ano, aos 43' do segundo tempo.

Já nas quartas de final encarou o Botafogo, outro adversário que encontrou na campanha de 2017. As duas partidas foram no Maracanã. A primeira terminou em 1 a 1, no jogo que Jayme de Almeida passou a comandar a equipe.

E na segunda o Urubu venceu por 4 a 1, com três gols de Hernane 'Brocador', artilheiro isolado da competição naquele ano, com 11 gols. A semifinal foi contra o Goiás, que perdeu os dois jogos por 2 a 1 e foi eliminado.

Nas finais teve pela frente o Atlético Paranaense, com jogo de ida na Arena Baixada terminado em 1 a 1. A grande decisão foi no Maracanã, local com grande importância para a campanha do Rubro-Negro carioca, que lotou as arquibancadas do estádio que voltou a ser utilizado naquele ano, após reforma. E com gols de Elias e Hernane, o placar de 2 a 0 garantiu o título para o time da Gávea.