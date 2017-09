Com foco total na final da Copa do Brasil, Guerrero afirma que foi difícil ficar fora do primeiro jogo

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a final da Copa do Brasil batendo à porta, o Flamengo deu sequência à sua preparação nesta segunda-feira (25), antes de embarcar para Belo Horizonte. Durante o treino, o destaque foi uma atividade voltada para a disputa de pênaltis. Caso aconteça um novo empate entre Flamengo e Cruzeiro, o vencedor será conhecido através das penalidades.

Após o treino, Paolo Guerrero concedeu coletiva de imprensa no Ninho do Urubu. O atacante não participou do jogo de ida por cumprir suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo na semifinal, contra o Botafogo.

"Voltar do jogo da seleção e assistir ao primeiro jogo da tribuna foi difícil para mim. Gostaria de estar ali em campo ajudando o time. Graças a Deus serão dois jogos. Tinha de esperar minha vez e estou com esse foco, pensando no Cruzeiro", disse.

Guerrero é o maior artilheiro do Flamengo no ano, e está próximo de se tornar o da década. Para conseguir tal feito, basta marcar um gol para ultrapassar Hernane Brocador, ambos possuem 42 tentos. Entretanto, sua meta nunca foi fazer muitos gols e sim ganhar todos os campeonatos possíveis pelo Rubro-negro.

"Todo jogador no começo do ano coloca objetivos e metas. Uma das metas de todo o grupo era ganhar tudo. Tudo o que a gente ia jogar. Ganhamos o Carioca, saímos da Libertadores. Estamos agora na Sul-Americana e brigando pela Copa do Brasil. E tem o Brasileirão. São campeonatos que um time como o Flamengo tem de participar e ganhar. É o objetivo do clube em todos os anos", declarou.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2015, o peruano conquistou apenas o Campeonato Carioca de 2017. Agora, o jogador pode ser campeão da Copa do Brasil, conquistando, assim, o seu primeiro título nacional pelo Mais Querido.

"Poder ser campeão é lindo. Fomos cariocas e agora vamos para outro sonho, que é sair campeão da Copa do Brasil. Quando ganhamos um título, entramos para a história do clube. São muitas coisas em jogo e estamos preparados para isso"

Campeonato Carioca de 2017 foi o primeiro e único título de Guerrero até agora pelo Fla. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira outros trechos da coletiva de Guerrero:

- Decidir fora de casa longe da torcida

"Todos os jogos são diferentes. Estar com a torcida perto ou longe não muda muito. Estamos acostumados a jogar no Maracanã, onde a torcida não está muito perto. Não significa nada. Quando começa o jogo, tem de estar concentrado os 90 minutos. Não muda nada."

- Chance de pênaltis

"Já treinamos pênaltis desde antes, quando começou a temporada. Já treinávamos muito porque teríamos muitas decisões neste ano. Na decisão, tudo pode acontecer. Sempre um tem de estar preparado e ligado para tudo."

- Experientes em campo: Juan x Fábio, do Cruzeiro

"O Juan está acostumado a pegar este tipo de jogo. Está nos ajudando muito neste ano. Para nós, é uma honra jogar ao lado dele. Jogou duas ou três Copas do Mundo. Ele e Réver dão muita segurança atrás. O Cruzeiro tem o Fábio, que é um goleiro muito experiente, mas quarta-feira esperamos que tudo dê certo para nós."