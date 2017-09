Rueda prevê equilíbrio contra Cruzeiro e valoriza lado psicológico: "Saber ser campeão"

Google Plus

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na entrevista coletiva desta terça-feira (26), um dia antes da decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, respeitou a história do adversário e disse que para levar o troféu para casa, seu time precisa jogar com intensidade e "saber ser campeão".

"Jogos como esse (finais) são muito equilibrados, intensos. São dois rivais com méritos, cada um pelo seu lado, e penso que será decidido amanhã. Ganhará o que for mais inteligente, que tomar as decisões certas. É necessário mente e corpo forte para suportar pressão e saber ser campeão", afirmou o treinador.

Sobre a grande decisão ser no Mineirão, e com grande festa da torcida adversária, Rueda acredita que é necessário estar concentrado no jogo e saber assimilar o ambiente.

"A festa na arquibancada é à parte. No campo, somos 11 contra 11, temos que focar nos nossos objetivos. Como técnico, estou trabalhando para ter uma equipe forte, ganhar jogos como mandante ou visitante. Estamos contruindo essa mentalidade: saber sermos ganhadores sempre".

Da mesma forma que o time carioca tem nomes de peso como Diego e Guerrero, a equipe de Mano Menezes tem bons jogadores como Thiago Neves, que é um dos destaques cruzeirense. Sobre uma marcação especial nesse jogador, Rueda disse pensar no coletivo da equipe adversária.

"Como toda equipe, (o Cruzeiro) tem uma constelação de jogadores que torna posições importantes. Minha parte como treinador é ser coletivo, plural. Sabemos que o Cruzeiro é uma equipe com grande história, que vive um grande momento com um grande técnico e temos que enfrentá-los com intensidade e inteligência necessária".

Outro jogador em destaque nessa final é o goleiro Alex Muralha, que após muitas críticas, volta a ter o apoio do torcedor. Com a lesão de Tiago, que foi titular no primeiro jogo da final e falhou no gol de Arrascaeta, Muralha está escalado para a grande decisão.

"Muralha é um goleiro de trajetória, experiente. Como todo goleiro do mundo tem jogos bons e outros ruins. Mas ele confia no seu trabalho está fortalecido com o apoio de toda equipe para a exigência de enfrentar um adversário como o Cruzeiro", explicou o treinador.

Dúvida sobre Éverton

O atacante Éverton ainda não se recuperou totalmente de uma lesão panturrilha direita. O jogador viajou com a delegação para Belo Horizonte, e lá treinou com bola nos treinos antecedentes à final desta quarta-feira. Porém sua titularidade ainda não está confirmada.

O treinador colombiano irá esperar a decisão médica para decidir se Éverton joga com titular ou atua em menos minutos. "Para nós (Éverton) é muito importante. É um jogador que ajuda tanto ofensiva quanto defensivamente. Muito esforçado, inteligente e que finaliza ao gol. Espero que possa estar bem".

Caso não possa começar jogando, uma das opções para seu lugar é o garoto Lucas Paquetá, que foi titular no primeiro jogo da final e marcou o gol rubro-negro.

"É uma boa alternativa para amanhã, por sua coragem para jogar e sua capacidade técnica. Lucas pode jogar no meio ou como centro-avante com uma grande facilidade. Se adapta bem e é generoso para a equipe. Além de estar bem entrosado com os grandes nomes da equipe, como Réver, Paolo, Juan, Diego... Se tiver que atuar, será positivo para todos".