Cruzeiro x Flamengo AO VIVO agora na final da Copa do Brasil 2017 (0-0)

Os jogadores do Flamengo já realizam seu aquecimento no gramado do Mineirão

Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil

Falta MEIA HORA para o começo do jogo. Cruzeiro e Flamengo já estão no Mineirão, as torcidas vão lotando o estádio e falta muito pouco para a decisão!

A arbitragem da partida fica sob os encargos de Luiz Flávio de Oliveira, que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis. O trio é de São Paulo.

Já tínhamos registrado as fotos, agora segue vídeo da recepção ao ônibus do Cruzeiro, praticamente perdido entre a fumaça dos sinalizadores.

Sob vaias dos cruzeirenses, a torcida do Flamengo vai fazendo seu papel e marca presença no Mineirão.

Além de todos os torcedores brasileiros, o Cruzeiro ainda ganhou um apoio especial vindo da França. O Monaco, que tem parceria com o clube mineiro, desejou sorte ao time celeste em seu Twitter oficial

As opções do ex-treinador da Seleção Brasileira serão: Rafael, Lucas França, De Arrascaeta, Lucas Silva, Bryan, Lennon, Élber, Manoel, Lucas Romero, Arthur, Nonoca, Rafinha.

Agora é a vez de escalar o Cruzeiro! O técnico Mano Menezes definiu os 11 titulares desta maneira: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Alisson, Thiago Neves e Raniel.

Éverton, que era dúvida para o jogo, está confirmado e começa como titular, deixando Lucas Paquetá, autor do gol na partida de ida, no banco.

O banco de reservas conta com: Gabriel, Rafael Vaz, Léo Duarte, Rodinei, Renê, Márcio Araújo, Mancuello, Gabriel, Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Vinicius Jr, Vizeu.

O Flamengo acabou de divulgar sua escalação. O técnico Reinaldo Rueda manda a campo os seguintes titulares: Muralha; Pará, Réver, Juan, Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego; Berrío, Éverton, Guerrero.

Falta exatamente UMA HORA para a bola rolar! E aí, estão ansiosos?

Paolo Guerrero, que não jogou a primeira partida, por estar suspenso, também já desceu do ônibus

Se liga na festa da torcida cruzeirense para recepcionar os jogadores!

Torcida do Cruzeiro recepciona os jogadores com direito a pirotecnia e muita empolgação (Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil)

Chegaram! Os jogadores e comissão técnica do Flamengo estão no estádio e já se encaminham para o vestiário

Diego passa bem (Foto: Marcello Neves/VAVEL Brasil)

Enquanto isso, a delegação rubro-negra também está prestes a chegar ao Mineirão

Cruzeiro acaba de publicar vídeo feito de dentro do ônibus, mostrando o clima com o qual os jogadores foram recebidos no entorno do estádio

A informação é que apenas duas catracas foram disponibilizadas para que os visitantes tomassem seus lugares nos setores Laranja e Roxo. Por conta disso, se forma uma grande aglomeração de torcedores que não conseguem entrar, gerando confusão do lado de fora.

Confusão marca entrada dos torcedores rubro-negros no Mineirão (Foto: VAVEL Brasil)

A torcida do Flamengo vem enfrentando problemas para entrar no Mineirão. Segundo torcedores, a entrada é estreita demais e não dá vazão ao grande fluxo de rubro-negros.

A delegação do Flamengo já está preparada para deixar o hotel, seguindo em direção ao local da partida, segundo informação do próprio clube

A festa da torcida do Cruzeiro é garantida. Mas engana-se quem pensa que os rubro-negros vieram para Minas a passeio. O setor destinado aos visitantes já está preparado para que a torcida carioca possa apoiar o time também.

Escudos do Flamengo estão posicionados no setor destinado à torcida rubro-negra (Foto: VAVEL Brasil)

Do lado de fora, bandeirões do Cruzeiro são preparados para a entrada no estádio. Bandeiras do San Lorenzo, clube argentino que eliminou o Flamengo da Libertadores, também serão mostradas no Mineirão

Foto: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O Mineirão está pronto para receber os torcedores! Portões já foram abertos!

Mineirão está pronto para receber os torcedores (Foto: VAVEL Brasil)

Com a chance do penta, o que não faltam são faixas! Homem vende acessórios perto do Mineirão. #Cruzeiro #CRUVavel pic.twitter.com/hZHMy01Saq — Isabelly Morais (@isabellymoraiis) 27 de setembro de 2017

Já estamos de olho nos arredores do Mineirão. Até o momento, o clima é tranquilo e as torcidas vão fazendo suas festas do lado de fora

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Flamengo ao vivo, valendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Já o Flamengo deve ir a campo com: Muralha; Pará, Rever, Juan e Renê; Cuellar e Arão; Berrío, Diego e Éverton (Paquetá), Guerrero

A provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Raniel.

Elias foi o herói do título da Copa do Brasil de 2013, quando o Fla eliminou os mineiros nas oitavas de final (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

No Maracanã, com mais de 50 mil presentes, o Flamengo passou sufoco, mas o gol de Elias, aos 43 do segundo tempo, sacramentou a classificação às quartas de final da competição, avançando rumo ao título.

O jogo de ida aconteceu no Mineirão e teve vitória celeste, com gols de Willian e Éverton Ribeiro, que veste a camisa do rival de hoje. No entanto, o camisa 7 não poderá entrar em campo pois não foi inscrito na Copa do Brasil. Carlos Eduardo diminuiu para o time carioca.

Em 2013, as equipes se enfrentaram novamente, mas pelas oitavas de final da competição. Desta vez, a vitória no confronto foi do Rubro-Negro.

Cruzeiro venceu Copa do Brasil em casa no ano de 2003, justamente sobre o Flamengo (Foto: Mauro Horita/Light Press/Cruzeiro)

No jogo de volta, no Mineirão, os mineiros não deram chances e, em 28 minutos, abriram 3 a 0, com Deivid, Aristizábal e Luizão. Na segunda etapa, Fernando Baiano descontou para os visitantes.

A primeira partida daquela edição também foi realizada no Maracanã, terminando com o mesmo resultado do primeiro jogo deste ano: 1 a 1. Gols de Fernando Baiano, para o Flamengo, e Alex, para o Cruzeiro.

Em cenário bem parecido com o atual, o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil em 2003.

O retrospecto entre as duas equipes é extremamente equilibrado. Na Copa do Brasil, foram nove jogos, com duas vitórias para cada lado, além de cinco empates.

+ Leia mais: Rueda prevê equilíbrio contra Cruzeiro e valoriza lado psicológico: "Saber ser campeão"

Pelo lado do Flamengo, foi Reinaldo Rueda quem falou sobre a partida em coletiva. O técnico colombiano indicou que controlar as emoções será parte fundamental da estratégia rubro-negra para deixar o Mineirão com o título.

+ Leia mais: Léo fala em fazer história no Cruzeiro e deixa escapar titularidade de Raniel na final

Uma novidade na equipe da casa fica por conta da entrada do garoto Raniel no comando do ataque. Sem Rafael Sóbis, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no Maraca, Mano optou pelo garoto de 21 anos. A informação foi confirmada pelo zagueiro Léo.

Pelo lado cruzeirense, De Arrascaeta ainda não deve ter condição de começar a finalíssima como titular e, assim como na ida, será opção para Mano Menezes, no banco de reservas.

Os principais atores da primeira partida não devem estar entre os titulares da partida. Guerrero está de volta e ocupará a vaga de Paquetá. Além disso, Thiago se lesionou durante um treino e o goleiro do Rubro-Negro será Alex Muralha.

No Maracanã, o Flamengo saiu na frente com gol de Lucas Paquetá, que substituiu Guerrero, suspenso, no jogo de ida. Pouco depois, o Cruzeiro aproveitou falha do jovem Thiago e empatou com Giorgian De Arrascaeta

Nesta edição da competição, a final não conta com a tradicional regra do gol qualificado fora de casa. Portanto, qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.

Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, as equipes terão de buscar a vitória, caso não queiram decidir o título nos pênaltis.