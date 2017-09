Jogo Cruzeiro x Flamengo AO VIVO online na final Copa do Brasil 2017

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Cruzeiro x Flamengo ao vivo, valendo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Boa noite, amigo ligado na VAVEL Brasil! Dentro de instantes, você vai conferir mais um grande jogo conosco! Hoje é dia de Cruzeiro x Flamengo. Hoje é dia de decisão. É dia de final da Copa do Brasil!

Já o Flamengo deve ir a campo com: Muralha; Pará, Rever, Juan e Renê; Cuellar e Arão; Berrío, Diego e Éverton (Paquetá), Guerrero

A provável escalação do Cruzeiro é a seguinte: Fábio; Ezequiel (Lucas Romero), Murilo, Léo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Raniel.

Elias foi o herói do título da Copa do Brasil de 2013, quando o Fla eliminou os mineiros nas oitavas de final (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

No Maracanã, com mais de 50 mil presentes, o Flamengo passou sufoco, mas o gol de Elias, aos 43 do segundo tempo, sacramentou a classificação às quartas de final da competição, avançando rumo ao título.

O jogo de ida aconteceu no Mineirão e teve vitória celeste, com gols de Willian e Éverton Ribeiro, que veste a camisa do rival de hoje. No entanto, o camisa 7 não poderá entrar em campo pois não foi inscrito na Copa do Brasil. Carlos Eduardo diminuiu para o time carioca.

Em 2013, as equipes se enfrentaram novamente, mas pelas oitavas de final da competição. Desta vez, a vitória no confronto foi do Rubro-Negro.

Cruzeiro venceu Copa do Brasil em casa no ano de 2003, justamente sobre o Flamengo (Foto: Mauro Horita/Light Press/Cruzeiro)

No jogo de volta, no Mineirão, os mineiros não deram chances e, em 28 minutos, abriram 3 a 0, com Deivid, Aristizábal e Luizão. Na segunda etapa, Fernando Baiano descontou para os visitantes.

A primeira partida daquela edição também foi realizada no Maracanã, terminando com o mesmo resultado do primeiro jogo deste ano: 1 a 1. Gols de Fernando Baiano, para o Flamengo, e Alex, para o Cruzeiro.

Em cenário bem parecido com o atual, o Cruzeiro venceu a Copa do Brasil em 2003.

O retrospecto entre as duas equipes é extremamente equilibrado. Na Copa do Brasil, foram nove jogos, com duas vitórias para cada lado, além de cinco empates.

Pelo lado do Flamengo, foi Reinaldo Rueda quem falou sobre a partida em coletiva. O técnico colombiano indicou que controlar as emoções será parte fundamental da estratégia rubro-negra para deixar o Mineirão com o título.

Uma novidade na equipe da casa fica por conta da entrada do garoto Raniel no comando do ataque. Sem Rafael Sóbis, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no Maraca, Mano optou pelo garoto de 21 anos. A informação foi confirmada pelo zagueiro Léo.

Pelo lado cruzeirense, De Arrascaeta ainda não deve ter condição de começar a finalíssima como titular e, assim como na ida, será opção para Mano Menezes, no banco de reservas.

Os principais atores da primeira partida não devem estar entre os titulares da partida. Guerrero está de volta e ocupará a vaga de Paquetá. Além disso, Thiago se lesionou durante um treino e o goleiro do Rubro-Negro será Alex Muralha.

No Maracanã, o Flamengo saiu na frente com gol de Lucas Paquetá, que substituiu Guerrero, suspenso, no jogo de ida. Pouco depois, o Cruzeiro aproveitou falha do jovem Thiago e empatou com Giorgian De Arrascaeta

Nesta edição da competição, a final não conta com a tradicional regra do gol qualificado fora de casa. Portanto, qualquer empate leva a decisão para as penalidades máximas.

Depois de empatar em 1 a 1 no jogo de ida, as equipes terão de buscar a vitória, caso não queiram decidir o título nos pênaltis.