Diego cita frustração após pênalti perdido e enaltece apoio da torcida do Flamengo

Meia ficou distante de Guerrero boa parte do jogo; quando pôde tentou algumas finalizações. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta quarta-feira (27), no Mineirão, o Flamengo deu adeus ao título da Copa do Brasil em confronto com o Cruzeiro - após empate no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis, terminando 5 a 3 para a Raposa.

Pelo lado rubro-negro, o único a errar a cobrança foi o meia Diego. Uma das principais figuras do elenco carioca, o jogador destacou seu comprometimento em campo e lamentou o resultado adverso na decisão.

"O jogo era bem truncado. Eu faço parte de uma equipe, obviamente procurei fazer o meu melhor. Nem sempre encontrei o espaço necessário. Infelizmente, não deu", afirmou Diego.

Em entrevista pós-jogo, o meia também destacou a responsabilidade coletiva do grupo do Flamengo - assim como Reinaldo Rueda, Diego destacou as dificuldades do Rubro-Negro em matar a partida no Mineirão.

Diego teve notável queda de rendimento pelo Rubro-Negro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Em alguns momentos, faltou a gente jogar, estar mais próximo. E a responsabilidade é do grupo todo. Sem dúvida nenhuma também tem as responsabilidades individuais. Mas apesar de tudo isso, tivemos a chance de matar o jogo, de vencer. Não vencemos (no tempo normal) e disputa de pênalti é complicado e eles foram mais felizes", completou.

Ainda nesta quarta, foi anunciado que o camisa 35 foi eleito pelo público o craque da Copa do Brasil. Apesar do prêmio, Diego foi ríspido ao admitir sua recente queda de rendimento no Rubro-Negro. Ao passar pela zona mista, o meia também exaltou o constante apoio da torcida do Flamengo e demonstrou confiança pela sequência do trabalho no clube carioca.

"Acho que não paguei para ninguém me escolher o melhor da Copa do Brasil. Não vivo meu melhor momento individual no Flamengo, mas não venho de queda brusca. É verdade que esperamos o brilho individual, mas nem sempre acontece. (...) Torcida sempre apoia e merecia esse retorno. Não foi dessa vez, acredito que no futuro vai acontecer", concluiu.