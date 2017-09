Muralha lamenta erro de estratégia nos pênaltis: ''Infelizmente não deu certo''

Muralha pouco trabalhou durante os 90 minutos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Em má fase no Flamengo e criticado pela torcida, Muralha via a final da Copa do Brasil como a chance de se redimir. Após o empate sem gols no tempo normal, a partida no Mineirão foi decidida nos pênaltis, onde o goleiro acabou, no entanto, irritando ainda mais os torcedores.

Isso porque nas cobranças de Henrique, Léo, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves, Muralha acabou optando por se atirar sempre para o mesmo lado. Entretanto, o plano não funcionou:

''A gente estudou, fez uma estratégia [pular todas do mesmo canto], mas infelizmente não deu certo", lamentou o camisa 38.

Curiosamente, um dos cinco cobradores do Cruzeiro, o zagueiro Léo afirmou que já conhecia a estratégia de Muralha: "Temos uma equipe de análise e eles fizeram um longo estudo dele. Vimos que coincidentemente ele pulava sempre do outro lado [esquerda do cobrador]. Então por isso eu cobrei na minha direita", disse o jogador.

Em sua primeira final pelo Fla, o técnico Reinaldo Rueda foi sucinto ao comentar sobre a tática do goleiro: ''Por mais que se trabalhe, tem algumas questões que são imponderáveis'', afirmou.

A delegação do Flamengo retornou ao Rio de Janeiro em voo fretado às 4h. Time volta a campo na próxima segunda-feira (2), quando enfrenta a Ponte Preta, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro.