Réver se diz frustrado por vice e relembra do jogo de ida: "Resultado poderia ser melhor"

Réver liderou o Flamengo durante toda a campanha da Copa do Brasil. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro na final da Copa do Brasil, em pleno Mineirão. O jogo acabou em 0 a 0 no tempo normal e a partida se encaminhou para os pênaltis. No placar das cobranças, a Raposa converteu cinco e o Flamengo apenas três; Diego perdeu uma das cobranças.

Durante a partida, o Flamengo teve mais posse de bola mas abusou de passes curtos. Após o jogo, o zagueiro e capitão Réver conversou com a imprensa na zona mista e falou da frustração de não conseguir o título.

"Acabamos tendo uma certa frustração pelo título não voltar com a gente, mas nós sabemos que tínhamos totais condições de vencer o jogo aqui. Como ficou nítido hoje, tinha uma equipe lutando para vencer e outra esperando, de repente, para que a decisão fosse para os pênaltis. Pênalti acaba sendo loteria e nós acabamos perdendo nos pênaltis, mas acredito que o torcedor fica satisfeito com o jogo que o Flamengo fez", comentou.

Zagueiro acredita que a primeira partida pesou na decisão. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Perguntado sobre quais erros e lições o Flamengo e os jogadores poderiam tirar de uma derrota como essa, o zagueiro definiu a falta de um resultado sólido dentro de casa, na primeira partida da final, como um erro.

"São pontos cruciais. Nós tivemos chances de ter feito um resultado melhor em casa e hoje nós pagamos o preço por isso. Jogando fora de casa, diante de uma grande equipe acaba dificultando. Então quando se tem essa chance dentro de casa, você tem que liquidar a partida ou estar bem próximo de liquidar. Acredito que esse foi nosso maior erro", disse Réver.

A falta de articulação entre os homens de defesa e de ataque, junto de um meio de campo pouco efetivo na noite desta quarta foi um dos principais problemas do Flamengo. Questionado se esse foi o principal motivo pela derrota, Réver preferiu citar o primeiro jogo como motivo principal.

"Acredito que não (sobre a falta de articulação e meio de campo). A equipe se comportou muito bem, tivemos boa posse de bola, mesmo fora de casa. Acredito que pecamos mesmo no primeiro jogo, onde o resultado poderia ser melhor", afirmou o zagueiro.

O Rubro-Negro agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (2). O Flamengo enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, pela 26ª rodada do Brasileirão, às 20h.