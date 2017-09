Rueda se reúne com diretoria e cita qual plano deverão cumprir: seguir em frente

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde desta sexta-feira (29), o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu após derrota para o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. O treino aconteceu normalmente no CT, e logo após, quem foi falar com a imprensa foi o técnico Reinaldo Rueda.

De acordo com o mesmo, houve uma reunião entre a diretoria sobre quais seriam os planos para dar sequência aos jogos do Flamengo. Otimista, o técnico conta com a dedicação dos jogadores e afirma que vai trabalhar para alcançar seus objetivos.

"Hoje houve uma reunião com todos os jogadores, diretores e comissão técnica para sabermos que teremos que seguir em frente. Queremos mais e sabemos que teremos dois grandes desafios pendentes, que são o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. É nossa função melhorarmos dia a dia. Temos uma boa mistura, com jogadores jovens e experientes, que sabem que o futebol é assim. Nosso compromisso é estar sempre ganhando dentro de campo, e vamos trabalhar para alcançá-lo", afirmou.

A importância da competitividade nos jogos faz com que o time almeje vitórias. Sendo assim, Rueda fala sobre a "mística vencedora" que vem sendo implantada no time. "Sempre vai ser nossa tarefa a cobrança dessa mística, dessa mentalidade. Todos os jogos são muito importantes para nós. Não há muita diferença."

Com a decisão de que Vinícius Júnior ficará no time profissional e não disputará a Copa do Mundo pelo sub-17, foi explicado o porque dessa escolha feita pela diretoria. "Foi uma situação analisada com a diretoria, com a comissão e com o Vinicius. Queremos o melhor para ele, é um jogador consciente, inteligente, importante para a Seleção. Mas ele não participou das semanas de preparação. Ele sabe que pode chegar e ajudar, mas também quer respeitar isso. Ele sabe que a Seleção tem bons jogadores e vai ficar conosco. Esperamos que a Seleção tenha sucesso no Mundial."

Precisando subir na tabela, o Flamengo ocupa no momento o 7° lugar e precisa estar a partir do sexto para participar da Libertadores, principalmente após perder a vaga que a Copa do Brasil dava após ser campeão. Rueda falou sobre a pressão em relação a subir na tabela.

"O trabalho não muda. Nós mantemos uma pressão interna, nós mesmos nos pressionamos. É nossa paixão, não muda nada. A pressão segue a mesma. E ela é necessária no futebol. Temos que estar pressionados todo o tempo, exigimos isso por essa camisa e por nossa profissão. Por respeito à torcida e à nossa família", finalizou.