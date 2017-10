Jogo Ponte-Preta x Flamengo AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 26ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO MOISÉS LUCARELLI, ÀS 20H (DE BRASÍLIA).

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Ponte-Preta x Flamengo ao vivo no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Urubu. Foi dia de estreia do estádio e o Flamengo venceu a Ponte-Preta por 2 a 0. Quem fez o primeiro gol foi o capitão Réver, e logo depois, Leandro Damião, atualmente no Internacional, ampliou pro carioca.

Agora, as equipes possuem o objetivo de vencer. A Ponte com a necessidade de sair da zona do rebaixamento e o Flamengo em busca da classificação direta pra Libertadores. Você confere cada detalhe da partida aqui, na VAVEL Brasil.

ÁRBITRO: Igor Junio Benevenuto (MG)

ASSISTENTES: Marcio Eustaquio S Santiago (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

PENDURADOS Emerson Sheik, Aranha, Jeferson e Jadson.

SEM VENCER A Ponte-Preta está a quatro jogos sem vencer, empatando apenas uma vez. Sua última vitória foi contra o Botafogo, quando marcou 2 a 1. Desde então, o time paulista está sem vencer e precisa sair da zona da degola.

(Foto: Raul Sauan/ PontePress)

Emerson: "São as cores que eu defendo hoje, o clube que paga meus salários, que abriu as portas para mim, me recebeu bem. Então primeiro sempre a Ponte. É sempre bom jogar contra grandes clubes, como o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras. Segunda é um jogo que todo atleta quer jogar. Certamente será um jogão e que sirva para a Ponte retomar o caminho das vitórias para sair desse momento delicado."

Emerson Sheik reencontra o Flamengo depois de saída conturbada. O jogador volta de lesão em jogo contra o seu ex-clube, no qual saiu em 2016 depois de ser afastado e estar insatisfeito com o banco. Reforço para a Ponte!

Pela Ponte-Preta, a semana foi intensa e de cobrança dos torcedores, com até agressão a Lucca no desembarque do time. A cobrança em cima do jogador está grande e nos treinos, Eduardo conversou bastante com o jogador.

PENDURADOS Gabriel, Vinicius Junior, Réver, Mancuello e Rodinei.

Dos últimos 5 jogos, o Flamengo só perdeu uma vez e empatou outra, de resto, só venceu. O time precisa conquistar mais pontos para alcançar uma boa posição na tabela visando a classificação direta na Libertadores.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rueda sobre a Ponte: ''Não conseguimos manter uma escalação fixa por várias rodadas, o que seria ideal. Temos suspensos, machucados, convocados... A cada 72 horas temos que armar uma equipe diferente. Por sorte temos um plantel bom. Por mais que treinem, o jogo é o único que te coloca em nível ideal. Vamos fazer ajustes necessários pelas ausências, mas vamos com uma escalação muito boa."

Cuéllar, Trauco e Guerrero se apresentaram para suas respectivas seleções e também desfalcam o Flamengo. Diego, que foi convocado, se apresentará somente na terça-feira e deve jogar.

Juan e Éverton não viajaram com a equipe rubro-negra. O zagueiro foi poupado por conta da idade e da sequência de jogos, e o atacante foi poupado por ter voltado de lesão. Vale lembrar que Éverton jogou no sacrifício contra o Cruzeiro.

TABELA Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se encontra em sétimo lugar. Vencendo, pode ir a quinto, com total de 42 pontos. A Ponte-Preta está em sufoco na zona da degola com 28 pontos, em 18° lugar. Entretanto, caso vença, vai a 31 pontos e sai da zona de rebaixamento.

O Flamengo vem de um desastre. O último jogo da equipe foi contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Os times disputavam a final na qual o time da Raposa se consagrou campeão na disputa de pênalti.

A Ponte-Preta vem de derrota pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo da equipe foi contra a Chapecoense, que venceu de 1 a 0, com gol de Lucas Marques. A partida aconteceu na Arena Condá.