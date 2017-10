Reinaldo Rueda esboça metas para reação do Flamengo: "Falar menos e trabalhar melhor"

Foto: Staff Images/Flamengo

Na partida que encerrou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, o Flamengo mais uma vez jogou aquém do esperado e foi derrotado pela Ponte Preta com 1 a 0, com gol assinalado pelo meia Jean Patrick. O destaque rubro-negro foi o goleiro Diego Alves, que defendeu sua primeira penalidade máxima com a camisa do clube.

O treinador Reinaldo Rueda lamentou não conseguir somar pontos e também as chances desperdiçadas pela sua equipe. “Foi uma partida muito intensa. Um rival que necessitava resultado e que encontrou uma situação de gol, sorte deles e infelizmente para nós. O Flamengo se entregou, buscou, mas não conseguiu finalizar bem”.

Com o revés, o Fla ocupa a sétima colocação, com 39 pontos ganhos, quatro atrás do Palmeiras, quarto colocado que, no momento, garante vaga direta à Taça Libertadores da América. Após a eliminação na primeira fase da edição deste ano do torneio continental e o vice-campeonato da Copa do brasil, a pressão para uma classificação direta ao principal torneio interclubes do continente aumenta na Gávea.

“É a nossa meta. Nosso comprometimento é chegar à Copa Libertadores da América. Se formos direto (sem passar pela pré-libertadores), melhor. Temos que trabalhar e conseguir resultados. A posição de quinto e sexto é difícil, mas ainda faltam muitas rodadas. Devemos falar menos e trabalhar melhor”, avaliou o treinador.

Foto: Alexandre Schneider|Getty Images

Na derrota de hoje, a equipe de Rueda teve como destaque negativo as falhas nas finalizações. Perguntado sobre a forma como pretende resolver esse problema, o colombiano comentou. "Creio que é uma coisa que só se encontra nos momentos em que conseguirmos os resultados, conseguirmos fluidez. Não somente na questão das finalizações, mas de a criação das jogadas serem um pouco mais claras também. Isso só se resolve com futebol e gols".

Vinícius Júnior

Para buscar uma reação, Reinaldo Rueda promoveu a entrada de Vinícius Júnior na metade do segundo tempo, em substituição a Márcio Araújo. O jovem atacante sofreu uma falta violenta e finalizou apenas uma vez, no último lance do jogo.

Porém, o jogador estava envolvido na polêmica da sua não apresentação à Seleção Brasileira para a disputa do Mundial Sub-17, a ser realizado neste mês de outubro na Índia. O Flamengo já havia entrado em acordo junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para liberar o jogador do torneio em caso de derrota na Copa do Brasil.

Reinado Rueda justificou a não titularidade do atleta, uma vez que escalou um time modificado por conta dos desfalques. "Há um trabalho. Se começamos a dar justificativas para cada decisão que eu tomo, vamos ficar aqui a noite toda. É o trabalho que fazemos de conhecimento dos jogadores e buscamos o melhor momento de cada um para entrar. Creio que sobre a situação não há nada que dizer", concluiu o treinador.

Por causa da realização das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018, o Campeonato Brasileiro volta a ser disputado em dez dias. O Flamengo vai encarar o Fluminense às 17 horas da quinta-feira (12), no Maracanã.