Flamengo adere ao eSports e anuncia projeto para disputa de League of Legends

Foto: Divulgação/Flamengo

Em tarde de grandes anúncios para o Flamengo, o clube deu início de fato ao projeto de eSports da equipe. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (6), em um evento na Barra, com a presença de Daniel Orlean, vice-presidente de marketing. O Rubro-Negro exibiu seu uniforme para a modalidade.

Durante o anúncio, o VP de Marketing, Daniel Orlean explicou como vai funcionar o projeto e o porquê do eSports. "O Flamengo quer sempre ser pioneiro. Queremos ser uma máquina de engajamento" - disse.

O Flamengo terá duas lines que serão definidas à partir de uma seletiva nacional. Uma servirá como uma "base" e a outra será a principal. As seletivas ocorrerão à partir do dia 10 de outubro.

Em relação a lineup titular de League of Legends, o clube disse que só se pronunciará quando a janela estiver aberta, em novembro. Entretanto Daniel Orlean deu a certeza de que o clube terá nomes de peso, mesmo disputando o Circuito Desafiante.

Clubes de futebol e a relação com o eSports no Brasil

Foto: Reprodução/Flickr

Os esportes eletrônicos, ou eSports, estão ganhando cada vez mais força no cenário mundial. Naturalmente, clubes de futebol e organizações voltadas para o eSports fazem parcerias para estampar suas marcas no novo modelo. Confira algumas equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que já aderiram ao eSports:

Santos Dexterity

O Santos e a organização brasileira Dexterity Team se uniram e formaram a Santos Dexterity. Uma organização única que possui lines para campeonatos de Rainbow Six, Paladins e Clash Royale.

Remo Brave

Junção do clube Remo e a Brave e-Sports, que no começo do ano sofreu alterações no contrato devido, segundo a assessoria da Brave, ao descaso do clube do Pará.