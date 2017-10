Apresentado, novo vice de futebol expõe metas para o Flamengo: "Sempre pensar em títulos"

Lomba elogiou estrutura do Fla e demonstrou satisfação com novo cargo | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo apresentou na manhã desta sexta-feira (06), seu novo vice-presidente de Futebol. Trata-se de Ricardo Lomba, de 49 anos, auditor fiscal da Receita Federal e também ocupava o cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do clube. A VP de Futebol do Rubro-Negro era ocupada pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, desde a prisão do então vice, Flávio Godinho, em janeiro de 2017.

Deixando o cargo, Bandeira deu as boas vindas ao novo vice e explicou o motivo da escolha por Lomba. "Estamos aqui para apresentar Ricardo Lomba. O cargo de vice-presidente de futebol estava vago há algum tempo. Eu acumulava a função, mas vinha buscando alguém que tivesse o perfil e estivesse totalmente alinhado aos princípios e à orientação da administração do Flamengo".

Depois, Ricardo Lomba começou a ser sabatinado pela imprensa. Ao se apresentar, demonstrou empolgação para exercer a nova função no clube.

"É um prazer estar aqui fazendo parte deste time. Agradeço muito ao presidente ter me dado a honra de poder compor esta equipe do Flamengo. Sempre acompanhei o time. Há 40 anos frequento estádios e viajo com o Flamengo. Poder fazer parte agora, estar mais perto, é motivo de muita satisfação, um prazer muito grande, uma honra muito grande", declarou.

O principal objetivo do Flamengo, segundo Lomba, é sempre figurar na luta pelos títulos das competições que participa. "O tamanho da responsabilidade é realmente muito grande. o Flamengo é muito grande. A torcida do Flamengo é muito grande, mas só aceitei esse desafio, porque acho que com a diretoria, o departamento de futebol e os atletas temos muitas condições de alcançar os objetivos. Temos sempre de pensar em títulos. Minha missão é contribuir com o departamento de futebol e a diretoria".

Bandeira participou da coletiva e entregou o cargo para Lomba | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Sobre o futebol do Rubro-Negro, o novo VP espera que os resultados cheguem em breve, graças a estrutura que o clube tem a disposição: "Precisamos de uma corrente positiva, força, para passar por esse obstáculo e buscar as vitórias. Temos uma estrutura fantástica aqui no CT, profissionais de primeira linha, elenco. O sucesso em breve chegará com estes títulos a que me referi. Torço muito para que isso tudo dê certo."

Lomba ainda espera que, com um dos melhores elencos do Brasil, o Flamengo conquiste a Copa Sul-Americana (título inédito na história do clube) e encerre o Brasileirão de forma digna: "Acho o elenco do Flamengo extremamente qualificado e está entre os melhores do Brasil. Estas análises pontuais ainda há espaço para conversar, identificar alguns problemas. Acho o elenco bastante competitivo e com reais chances de sermos campeões da Sul-Americana e encerrarmos bem o Brasileiro".

Por fim, o novo vice falou sobre as cobranças, especialmente de torcedores nas redes sociais, por mudanças na comissão técnica permanente do clube. Ricardo Lomba não garantiu mudanças imediatas, pois ainda terá que analisar o trabalho de todos os profissionais para tomar ou não as providências:

"Acho que ainda não tenho condições de responder essa pergunta. Vou conversar, estar todo dia aí. Mudanças acontecem se existir a necessidade. Analisando aqui, trabalhando e vendo se há alguma necessidade, vamos sugerir mudanças, mas se identificarmos que estamos no caminho certo essas mudanças não vão acontecer".