Light encontra 'gato' na fiação da residência de Muralha; goleiro presta queixa contra empresa

Muralha prestou queixa contra a Light nesta sexta | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Alvo de duras críticas nos últimos meses por parte da torcida do Flamengo, Alex Muralha também não vem tendo vida fácil no extracampo. Nesta sexta-feira (6), a Light realizou uma fiscalização no condomínio em que o jogador mora, em Vargem Grande, e foram encontrados 'gatos' em dez residências, incluindo na de Muralha.

Em nota oficial da companhia elétrica, foi divulgado que o local utilizava fraude subterrânea de energia elétrica. A Light afirmou que 100% da energia era furtada, porque as residências não tinham nenhum tipo de medidor de gastos para averiguação. Segundo a companhia, o furto de energia é crime, passível de punição com até oito anos de prisão.

Muralha vem cobrando instalação do medidor eletrônico, segundo assessoria

Em resposta à nota divulgada pela Light, a assessoria de Alex Muralha informou que o goleiro 'vem cobrando da companhia de fornecimento de energia a instalação do medidor eletrônico'. O jogador se mudou para o condomínio há dois meses, e desde então, já entrou em contato com a Light inúmeras vezes.

Segundo a assessoria, Muralha tem em mãos todos os mais de dez protocolos das cobranças que fez para a companhia. O goleiro já esteve na tarde desta sexta na 42ª Delegacia de Polícia (DP), onde registrou um boletim de ocorrência prestando queixa contra a Light.

De acordo com Aldo Giovani Kurle, advogado do atleta, medidas judiciais cabíveis nas esferas cível e criminal serão tomadas contra os responsáveis pela denúncia feita pela Light.

"O Muralha jamais procedeu de má fé, sempre quis tudo legalizado. Não à toa tem vários protocolos cobrando a companhia para regularizar a situação. Se fosse uma atitude dolosa, ele jamais ficaria em cima, ligando e cobrando. As ações já estão sendo tomadas", disse o advogado.