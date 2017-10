Jogo Flamengo x Fluminense ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro, a ser disputado no Maracanã (RJ).

A arbitragem do clássico Flamengo x Fluminense fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira - SP (FIFA). Ele terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis - SP (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP (CBF).

O Maracanã é o palco do clássico Flamengo x Fluminense ao vivo. O estádio tem capacidade para 70 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que cerca de 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

O Fluminense, ainda sem Henrique e Wellington, , pode ter o desfalque do equatoriano Orejuela, que esteve com o Equador pelas Eliminatórias. Caso não jogue, Abel mudará o esquema para o 4-5-1, com o retorno de Sornoza ao time titular. Sendo assim, o Flu deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Nogueira e Léo; Orejuela (Richard), Douglas, Wendel, Sornoza e Scarpa; Dourado.

Para o time que vai a campo, o Flamengo, além de Guerrero e Trauco, terá as ausências de Diego, que se recupera de lesão e Cuellar, que esteve com a Colômbia nas Eliminatórias. Com isso, a principal dúvida é no ataque, onde Paquetá e Vizeu disputam posição. Assim, o provável Fla tem: Diego Alves; Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Everton Ribeiro e Everton; Felipe Vizeu (Lucas Paquetá) e Berrío.

Abel elogiou o confronto e espera que o Fluminense consiga um bom resultado no Maracanã: ''O clássico é charmoso. Isso criou uma rivalidade legal. Não lembro de ser jogo desleal, de pancadaria. Os times sempre procuram jogar. Para mim, representa muito pois é o próximo. E a gente precisa de um bom resultado. Vamos dar a vida por ele. E depois a gente vê o próximo. Domingo não resolve a nossa situação e também não se pode dizer que o time vai cair. Claro que o resultado dá confiança legal.''

O zagueiro Rever falou sobre a expectativa do grupo para o Fla-Flu: ''Nós temos um jogo muito importante, precisamos de um resultado e buscamos nossa reabilitação. Temos um clássico difícil. Espero que a gente retome o caminho da vitória e volte a sonhar com o objetivo que é sempre estar brigando por títulos. Também temos algumas ausências. Quem tiver a oportunidade vai procurar dar seu melhor. Tem tudo para ser um grande jogo. Assim como tem sido esse clássico. Sempre bom vencer clássico, e sabemos que não vai minimizar a dor que o torcedor vem sentindo. Muito menos a nossa dor. Mas temos que virar essa chave, ir em busca dessas vitórias''.

No lado tricolor, o técnico Abel Braga mostrou tranquilidade, fato que contrasta a semana do Fluminense. Além dos cinco jogos sem vitória, o vice-presidente de futebol Fernando Veiga foi demitido por conta de áudios vazados no qual citava a real situação financeira do clube. Sobre isso, o comandante foi sucinto:

''Não atrapalha nada. No fundo, ele não falou mentira. Então, pergunte ao presidente. É meu amigo... Na eleição, me pediram para gravar vídeo. Não o fiz. Sou profissional. Eu só lamento pela saída de um amigo'', afirmou.

Para o clássico desta quinta-feira, Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, terá desfalques importantes. A começar pelo principal deles: o atacante peruano Paolo Guerrero. O jogador disputou as Eliminatórias na terça-feira pelo Peru e está fora do clássico. Mesmo caso do lateral Trauco. O zagueiro Réver falou sobre a repescagem que os tirarão dos jogos do Fla:

''Nós temos confiança nos jogadores que vão entrar. Sofremos desfalques destes jogadores, mas espero que possa fortalecer quem vai ter oportunidade. Mas quem entrar vai dar o melhor e lutando como sempre tem feito. Espero que a gente possa suprir a ausência desses jogadores com os que temos aqui'', disse.

No histórico de confrontos pelo Brasileiro (1912-2017), o Fluminense leva uma pequena vantagem sobre o Flamengo. Em 58 jogos, até o momento foram: 20 vitórias rubro-negras, 16 empates e 22 triunfos tricolores. No quesito gols marcados, entretanto, o Fla vence: 71 contra 68.

No primeiro turno da competição, Flamengo e Fluminense empataram em 2 a 2 no Maracanã. Após ficar duas vezes a frente do placar, o Tricolor cedeu a igualdade no fim do clássico. Henrique Dourado e Wendel marcaram para o Flu, enquanto Diego e Trauco fizeram a favor do Fla.

Já o Fluminense foi outro que saiu derrotado na última rodada. Também fora de casa, o Tricolor encarou o Grêmio disposto a encerrar seu jejum de vitórias. Para isso, contou com o retorno de Diego Cavalieri, mas isso acabou não sendo o suficiente. Vitória gremista com gol de Beto da Silva.

Na última rodada, o Flamengo foi até Campinas encarar a Ponte Preta visando encostar-se à ponta, mas o gol de Jean Patrick, da Macaca, frustrou os planos do rubro-negro.

A fase é ruim para ambos no Brasileiro, mas a do Fluminense é bem mais deliciada. Enquanto o Flamengo é sétimo, com 39 pontos, o Fluminense beira a zona de rebaixamento, em 16º, com 31. Ambos não venceram seus últimos jogos e, portanto, buscam se recuperar na competição.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Flamengo x Fluminense ao vivo minuto a minuto, partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Maracanã, nesta quinta-feira (12), às 17h.