Autor do gol rubro-negro no Fla-Flu, Réver lamenta má fase e enaltece apoio da torcida

Réver descontou para o Flamengo aos 24 minutos da segunda etapa. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta quinta-feira (12), Flamengo e Fluminense se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O clássico terminou empatado em 1 a 1; Pará (contra) e Réver fizeram os gols do confronto. Ao final da partida, o desempenho abaixo do esperado gerou críticas por parte da torcida do Rubro-Negro; capitão da equipe, Réver assumiu estar insatisfeito com o momento conturbado vivido pelo clube.

"Nós sabemos que time grande não pode ficar toda essa série de jogos sem vencer. Estamos pagando caro por isso. Mesmo assim, o torcedor hoje compareceu, apoiou. Tentamos fazer de toda maneira pra que o torcedor saísse com o sorriso no rosto. Acabamos errando no último passe. Agora é pensar no próximo jogo. Fico feliz de ter feito o gol, mas teria sido melhor se tivéssemos vencido" , disse o autor do gol rubro-negro.

+ Rueda evita falar em ano frustrado e dá voz às críticas da torcida: "Direito deles"

Zagueiro, capitão e autor do gol: Réver "acumulou" funções no clássico (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com o empate, o Rubro-Negro se mantém na sétima colocação da tabela, com 40 pontos - três atrás de Palmeiras e Botafogo, quinto e sexto colocados respectivamente - e 18 pontos atrás do líder Corinthians.

O Flamengo agora volta suas atenções para o jogo contra a Chapecoense, no próximo domingo (15). A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na Arena Condá, às 17h.