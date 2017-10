Jogo Chapecoense x Flamengo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Chapecoense x Flamengo ao vivo, na Arena Condá, em Chapecó, valendo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique conosco!

Dúvidas

Técnico interino, Emerson Cris ainda não definiu quem será o substituto de Moisés Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Elicarlos, Lucas Marques e Amaral disputam são as opções. No ataque, Túlio de Melo e Arthur disputam uma vaga ao de Alan Rushel e Wellington Paulista.

Fala, Professor!

"São todos jogadores muito importantes para nós, vamos estudar bem a situação, ver as condições de cada um, para colocar os melhores em campo. Quem se escala é o atleta. Vínhamos em um sequência boa, apesar da derrota, os jogadores se entregaram muito. Teve jogador que correu mais de 12km em campo", disse o interino Emerson cris.

Jogador mais experiente do elenco, o zagueiro Juan reconheceu o momento ruim da equipe, mas não deu a temporada por encerrada. "O ano ainda não acabou. O Flamengo gerou muita expectativa e quem conhece o clube sabe que se vive sempre céu ou inferno. Por mais que as pessoas de fora queiram colocar no nosso grupo que o ano acabou e foi ruim, temos que nos recuperar no Brasileiro e a Sul-Americana para tentarmos o título. Temos que reagir e vencer as partidas", projetou.

Reforços

Diferente do clássico contra o Fluminense, o técnico Reinaldo Rueda terá Diego e Rhodolfo, recuperados fisicamente, à sua disposição. Contudo, ambos devem iniciar a partida no banco de reservas. Guerrero e Cuéllar retornam à equipe, assim como Arão, preterido por Rômulo na última partida.

Pela quarta vez!

O confronto deste domingo será o quatro entre Flamengo e Chapecoense na atual temporada. Além do jogo no primeiro turno, as equipes se enfrentaram outras duas vezes pela Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro levou a melhor ao golear por 4 a 0 o time verde no jogo da volta, disputado na Ilha do Urubu. Na primeira partida, empate sem gols na Arena Condá, local do jogo deste domingo.

Há três jogos sem vencer, o Flamengo é apenas a sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos. Apesar da estar na zona de classificação para Libertadores 2018, o baixo desempenho do Rubro-Negro no Brasileiro preocupado sua imensa torcida. Dos últimos dez jogos, o Mais Querido venceu três, empatou cinco e perdeu dois. Na última rodada, o Flamengo empatou com o Fluminense, em clássico disputado no Maracanã.

Apenas um ponto a frente do São Paulo, time que abre a zona de rebaixamento, a Chapecoense se vê ameaçada. Caso não vença o Flamengo em seus domínios, o time verde pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Na última rodada, a Chape acabou derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, com gol aos 49 minutos do segundo tempo.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Ilha do Urubu, e o Rubro-Negro goleou o Verdão do Oeste por 5 a 1, com direito a hat-trick do Guerrero e dois tentos anotados por Diego.