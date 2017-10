De volta ao grupo titular, Diego marca gol da vitória do Flamengo e isenta Rueda de críticas

Google Plus

Diego voltou a atuar bem e decidiu o jogo aos 34' do segundo tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Diego está de volta! O meia marcou o único gol da vitória do Flamengo sobre a Chapecoense neste domingo (15) e afastou, em partes, o clima ruim do clube. O camisa 35 voltou a campo neste domingo após se recuperar de lesão que o tirou das Eliminatórias - convocado por Tite para a Seleção Brasileira, o jogador foi cortado após exame detectar uma lesão muscular em sua coxa esquerda.

Com bom ritmo e atento ao jogo, Diego foi um dos destaques do Rubro-Negro na vitória sobre o Verdão do Oeste. Após o apito final o atleta comemorou o resultado positivo jogando fora de casa, na Arena Condá.

"O importante é não parar de tentar e criar. Foi o que fizemos e, felizmente, conseguimos um grande resultado", comentou rapidamente.

Com o gol do meia, o Flamengo deu adeus a um jejum de exatos 643 minutos sem marcar fora de casa. O triunfo na Arena Condá também marcou a primeira vitória do Rubro-Negro como visitante desde que Reinaldo Rueda assumiu o comando do clube. Já na zona mista após a vitória, Diego deu mais detalhes sobre a estratégia adotada para seu retorno aos gramados.

"Fiz treinamentos fortes antes do jogo. Ficar sem jogar atrapalha um pouco, mas me senti muito bem (...) ​Superou as minhas expectativas. Poder participar de uma vitória tão importante como essa é um dia perfeito", afirmou.

De falhas na zaga até mesmo à falta de criatividade dos homens de meio, o Flamengo tem tido dificuldades para vencer os jogos - mesmo com um dos elencos mais qualificados do Brasil. Ao falar sobre a sequência ruim vivida pelo Rubro-Negro, Diego preferiu blindar o trabalho de Rueda de críticas.

"Estávamos muito incomodados das vitórias não saírem. Estávamos nos dedicando, e agora é seguir em frente (...) Pela qualidade da equipe, algo tem que ser melhorado, mas o trabalho do Rueda é excelente", finalizou.

O Flamengo agora tem compromisso marcado com o Bahia. Na próxima quinta-feira (19), o Rubro-Negro recebe o Tricolor na Ilha do Urubu, às 21h. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro; os ingressos já começaram a ser vendidos.