Após quebra de jejum, Réver destaca importância de triunfo: "Mostramos força fora de casa"

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Neste domingo, o Flamengo derrotou a Chapecoense por 1 a 0 em mais um confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do pênalti perdido por Éverton Ribeiro, Diego marcou na partida e garantiu a vitória ao Rubro-Negro, encerrando o jejum carioca de 643 minutos sem marcar fora de casa.

O capitão e zagueiro Réver - que marcou o gol rubro-negro na última rodada no empate com o Fluminense - se mantém como um dos pilares essenciais à defesa do Flamengo. Após o apito final na Arena Condá, o camisa 15 do Rubro-Negro celebrou a importância de retomar o caminho das vitórias, especialmente jogando fora de casa.

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

"Sabíamos da importância dessa vitória, soubemos controlar isso e mostramos força fora de casa, que muitos contestavam", afirmou rapidamente.

Ao passar pela zona mista, Réver mostrou que já projeta o confronto contra o Bahia, próximo adversário do Rubro-Negro no Brasileiro. O zagueiro ainda fez questão de reforçar qual é a principal meta do clube carioca em 2017: garantir o acesso direto à Libertadores, principal torneio das Américas.

"Sabemos que o Bahia vai ser parecido ou até mais forte do que hoje. Eles vêm bem fora de casa. (...) Nosso objetivo é vencer todos os jogos que restam para nos mantermos próximos ao G-4, principalmente dentro de casa", concluiu.

O Flamengo agora volta sua atenção ao compromisso da próxima quinta-feira (19) - em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Bahia. Os ingressos para o confronto, que será na Ilha do Urubu, já começaram a ser vendidos.