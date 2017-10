Éverton Ribeiro lamenta erro de estratégia em pênalti perdido: "Poderia ter mudado o canto"

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Foi Diego quem marcou o gol e garantiu a vitória ao Flamengo sobre a Chapecoense neste domingo (15) - mas, quando o jogo ainda estava com o placar zerado na Arena Condá, Éverton Ribeiro perdeu um pênalti e desperdiçou a chance de marcar para o clube carioca.

Em entrevista pós-jogo, o meia do Rubro-Negro não escondeu seu descontentamento com a penalidade perdida. Éverton ainda destacou que tem costume de bater pênaltis no canto esquerdo do gol, mas falhou em sua estratégia contra o Verdão do Oeste.

“Ultimamente eles (goleiros adversários) vêm estudando bastante. Meus últimos dois pênaltis foram naquele canto, então eu poderia ter mudado, mas é o jeito que bato. Esperei ele sair, não saiu. (Jandrei) acabou acertando o canto, infelizmente”, afirmou.

Como mencionado anteriormente, os últimos dois pênaltis batidos pelo jogador foram no canto esquerdo do gol: um contra o Paraná, no alto, sem chances para o goleiro; outro contra o Coritiba, também convertido pelo meia.

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O jogador teve boa atuação contra a Chapecoense, mas sem grande destaque; seu principal lance foi justamente o pênalti perdido no segundo tempo. Apesar de sua falha pessoal, o camisa 7 felicitou Diego pelo gol marcado e comemorou o retorno de seu companheiro aos gramados.

“A gente teve paciência, fizemos o gol. Parabéns ao Diego que voltou e nos ajudou, está todo mundo junto, que seja uma retomada das vitórias”, completou.

Éverton também destacou a importância da vitória sobre a Chape como visitante, o primeiro triunfo do técnico Reinaldo Rueda fora de casa desde que chegou ao Flamengo em meados de agosto. Para Ribeiro, a vitória é uma oportunidade de virar a chave e seguir lutando por bons resultados ao final da temporada 2017.

“Sim, a gente vê que tava difícil, mas que seja essa vitoria na vontade, na inteligência. Conseguimos ultrapassar essa barreira deles e que seja a retomada para a gente fazer um bom final de temporada”, concluiu.

O Flamengo agora volta sua atenção ao compromisso da próxima quinta-feira (19) - em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Bahia. Os ingressos para o confronto, que será na Ilha do Urubu, já começaram a ser vendidos.