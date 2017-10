Diego agradece apoio da família e comemora gol contra a Chape: "Estou mais fortalecido"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após reencontrar o caminho das vitórias diante da Chapecoense, o Flamengo reapresentou seu elenco e deu sequência aos treinamentos nesta segunda (16), no CT Ninho do Urubu. No domingo (15), com gol de Diego, o Rubro-Negro garantiu mais três pontos na tabela e agora se mantém na sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.

Diego, que vinha passando por fase conturbada, 'desencantou' com o gol marcado sobre a Chape. Uma das principais figuras do elenco do Flamengo, o camisa 35 comemorou a reviravolta positiva nos gramados e ainda afirmou que se sente "cada vez mais flamenguista".

"Depois da vitória de ontem e do gol, me sinto mais fortalecido, mais confiante e cada vez mais flamenguista, também. Nos momentos difíceis, as relações se aproximam. Esse momento serviu para eu ver que estou onde devo estar. Não sou nenhum super herói. Em alguns momentos tenho receios. Mas minha perseverança sempre vai ser maior que outros sentimentos", declarou.

Em entrevista coletiva, o meia também falou sobre as dificuldades trazidas pelo meio futebolístico e as críticas recebidas por parte da torcida rubro-negra. Diego ainda fez questão de destacar seu principal fator de apoio extracampo: sua família; em vídeo viral na internet, os filhos do jogador são vistos comemorando seu gol na última partida.

"Marcar gol é sempre importante, mas devido ao momento que vivíamos passa a ter uma importância ainda maior. A única coisa que nos resta é aprender com o que aconteceu, mas a vida segue. Nos momentos ruins sofremos juntos (se referindo à família). Fui xingado, criticado, meu filho foi zoado, minha esposa... É o meu trabalho e estamos sujeitos a isso. O que não posso é pecar por não tentar. Pecar por ter tentado é menos difícil de conviver", completou Diego.

Com a vitória conquistada, o Rubro-Negro finalmente voltou a vencer fora de casa no Brasileiro - o último triunfo como visitante havia sido contra o Vasco em São Januário, na 12ª rodada do torneio. Para Diego, o aproveitamento negativo fora de casa era um fator de incômodo diário; o camisa 35 também comentou o pênalti perdido por seu companheiro Éverton Ribeiro.

"A vitória faz bem a todos e nunca escondemos o incômodo que estávamos com essa situação, sem vencer jogos fora de casa. Mas em nenhum momento faltou dedicação, raça. Sabemos que em alguns momentos isso não é o suficiente. Dá muita tranquilidade ao Rueda vencer. Sobre o fato do pênalti do Éverton Ribeiro, isso acontece. Estamos sujeitos a isso", concluiu.

Confira outros trechos da coletiva de Diego:

Ano perdido? "Eu tenho a sensação de que vamos terminar de forma positiva, mas não estamos no momento de dizer como vamos terminar. Estamos disputando a Sul-Americana e o Brasileiro, mas não consigo pensar em nada além do Bahia, sinceramente. Mas se formos campeões da Sul-Americana e classificarmos direto pra Libertadores terminaríamos o ano de forma muito positiva".

Pensamento para o futuro:"Preciso continuar fazendo o melhor, porque tenho um compromisso muito forte. E é o que eu tenho procurado fazer a cada dia. As coisas não acontecem por acaso. Estes momentos servem para te fortalecer, se você tiver a atitude correta. Agora, pés no chão e muito trabalho para que muitos gols possam vir".