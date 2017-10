Titular na última rodada, Rafael Vaz garante foco no Bahia: "Sabemos da importância"

Vaz pregou foco total no Bahia, que vem em bom momento | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo realizou o treino no Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira (17) e logo após as atividades comandadas pelo treinador Reinaldo Rueda, o zagueiro Rafael Vaz foi o escolhido para conceder entrevista coletiva à imprensa.

O jogador começou falando da importância de ter voltado a jogar na vitória de 1 a 0 diante Chapecoense, entre os titulares no último domingo (11), após um mês de ausência. Atualmente, o rubro-negro carioca ocupa a sétima colocação com 43 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, primeira equipe do G-4.

“Foi muito importante, fazia um quase mês que eu não estava jogando. Acho que tive um aproveitamento muito positivo, estou muito feliz por ter ajudado a equipe e meus companheiros. Claro que estou mais feliz pelo Flamengo ter voltado a vencer” comentou.

Em entrevista coletiva, o defensor comentou da importância do jogo na quinta-feira (15) diante do Bahia para a reação rubro-negra no Campeonato Brasileiro. Para Vaz, o Flamengo irá com foco total para cima dos baianos para arrancar a vitória e subir na tabela.

“Sabemos da importância, nosso grupo está levando jogo a jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, o Bahia está em um grande momento no campeonato. Mas o Flamengo voltou a vencer, voltamos a ter mais confiança no nosso trabalho. Vai ser uma grande partida, vamos respeitar muito bem, mas também eles sabem da responsabilidade que é jogar contra o Flamengo”, analisou.

Ainda sobre o adversário desta quinta na Ilha do Urubu - às 21h, o zagueiro tratou de elogiar o Bahia, que vem de vitória diante do líder Corinthians.“ O Flamengo está levando o jogo contra o Bahia como uma decisão, sabemos da importância que é o Brasileiro. Respeitamos as demais equipes, mas ao meu ver não estamos no lugar que merecemos, estamos trabalhando tanto como todo mundo. Eu tenho certeza que o nossos objetivos e nossas oportunidades de subir na tabela vai aumentar", reforçou Vaz.

Ao ser comentado sobre o rodízio feito pelo técnico Rueda, o zagueiro demonstrou que a filosofia do técnico é aplicada também nos treinamentos e que o time está correspondendo bem ao que lhe é pedido.

“Eu fico feliz, muito bom saber que o professor confia em todos, não só em dois zagueiros e sim ele está usando todo o plantel que ele tem na mão. O professor costuma a dar muita oportunidade no treino para todos trabalharem, até mesmo porque ele fala que o time não é composto por 11 atletas e sim um grupo em geral. É bom que todo mundo está conseguindo corresponder e independente de quem jogar, o setor defensivo tem que estar muito bem”, argumentou.

Vaz ainda se viu rodeado de perguntas sobre o pênalti perdido por seu companheiro Éverton Ribeiro na vitória de 1 a 0 diante a Chape.

“O Everton é um jogador muito experiente e soube assimilar muito bem, quando um jogador vem jogar no Flamengo já sabe que tem essa pressão. Claro que quando não está aparecendo a torcida pega no pé. Mas o nosso grupo está muito unido, o Everton tem total confiança e ele sempre bateu pênalti daquele jeito e marcou. Não é porque ele perdeu que ele não vai perder mais”, finalizou.

Flamengo