Real Madrid e Barcelona brigam por contratação de atacante do Fla, destaque no Mundial sub-17

Três gols em três jogos do Mundial chamam atenção dos gigantes espanhóis | Foto: Mike Hewitt - Fifa via Getty

As categorias de base do Flamengo seguem sendo vistas com bons olhos ao redor do mundo. Repetindo a situação envolvendo o atacante Vinícius Junior, contratado pelo Real Madrid em maio por 45 milhões de euros, os olhos agora se voltam para o também atacante Lincoln, de 16 anos.

De acordo com o jornal catalão Sport, o time madridista e o Barcelona prometem tentar tirar a mais nova promessa rubro-negra de solos brasileiros. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18).

Com três gols em três jogos no Mundial sub-17, Lincoln está sendo sondado pelos gigantes espanhóis. O Barcelona estaria atrás do jogador, mas o Real Madrid tem uma carta na manga para frustar o interesse culé. E a arma utilizada seria o próprio Vinícius Junior.

Segundo apuração do jornal espanhol, informações saídas do Brasil colocam os merengues a frente dos rivais na luta por Lincoln. O bom relacionamento do jovem com VJr permitira uma vantagem ao time de Zinedine Zidane, prometendo uma 'reunião' no futuro entre ambas as promessas em uma das maiores equipes do mundo.

Bom relacionamento entre VJr e Lincoln seria carta na manga do Real Madrid para vencer concorrência | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Nesta quarta (18), Lincoln e a Seleção Brasileira entram em campo pelas oitavas de final do Mundial na Índia. Diante de Honduras, o esquadrão canarinho entra em campo às 12h30 (horário de Brasília), buscando uma vaga nas quartas da competição. Sorteado no Grupo D, o Brasil terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, vencendo Espanha, Níger e Coréia do Norte - a promessa rubro-negra balançou as redes nos três jogos.