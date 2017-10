Rueda projeta Fla na Libertadores e estabelece meta para o Brasileirão: "Ganhar os dez jogos"

Rueda estipula objetivo de dez vitórias em dez jogos do Flamengo no Brasileiro | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Faltando exatamente dez rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo segue brigando por uma vaga na Libertadores. Atualmente no G-7 - grupo que avança à competição nacional, o rubro-negro carioca não quer satisfação e comodismo com a posição no torneio nacional. Pelo menos este é o discurso do treinador Reinaldo Rueda.

Encerrando a preparação para a partida desta quinta (19) diante do Bahia na Ilha do Urubu, o comandante colombiano fez o último treino no Ninho nesta quarta (18) e estabeleceu o principal objetivo do Fla na sequência do BR: vencer todos os jogos restantes.

"Temos de ganhar os 10 jogos. Esse é o objetivo proposto. São 10 rodadas que faltam. Sabemos que é muito difícil, mas vai ser esse nosso objetivo. O comprometimento na reta final vai ser esse para voltar à competição internacional", falou o treinador.

Sem perder há quatro jogos no Brasileirão, o Bahia - adversário desta quinta às 21h (horário de Brasília), foi elogiado por Reinaldo Rueda, que pediu atenção durante os 90 minutos para evitar perder pontos dentro de casa.

"É uma equipe que vem jogando muito bem, são resultados importantíssimos (quatro jogos sem perder) para eles. Muito bem estruturada e um contra-ataque muito certeiro. Creio que será um rival de altíssimo nível", disse o colombiano.

Conhecido por seus tradicionais rodízios - tem feito isso no Flamengo em jogos tanto do Brasileirão quanto da Sul-Americana, Rueda admitiu que o seu time titular está chegando ao desejado. O treinador deverá repetir a mesma escalação da vitória diante da Chape no último fim de semana, promovendo apenas o retorno de Juan no lugar de Rafael Vaz.

"Time mais próximo por comportamento, comprometimento, entrega dos jogadores. Estamos recuperando bons jogadores, agora estão se sentindo melhor, com segurança, confiança, e é muito positivo para nós. Temos de ter um conhecimento unilateral: nós com os jogadores e os jogadores conosco", admitiu.

Juan treinou normalmente e deve retornar ao time titular | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

- Time definido contra o Bahia:

"Fizemos um trabalho importante, recuperamos alguns jogadores, como o Juan. Não vai ter nenhuma surpresa. Não variamos muito quando um time ganha do jeito que ganhou. O importante é que se faça um ou dois ajustes de acordo com a recuperação dos jogadores na parte fisiológica, do ponto de vista do departamento médico. Temos de saber que jogamos amanhã e pensar no jogo"

- Espaço para melhora:

"A vitória (contra a Chape) nos deu uma tranquilidade, mas sabemos que temos de melhorar e que é importante ter a combinação de trabalho que estamos fazendo. É importante por tudo o que temos vivido. Na medida em que se assimila positivamente, esse vai ser o ponto de partida para a reta final do Brasileirão"

- Aspecto psicológico no futebol:

"O Brasileirão é muito intenso, todos os jogos são difíceis. A exigência e a dificuldade são grandes. Temos de ir passo a passo e, sobretudo, fazer com que haja a recuperação mental, que não haja fadiga mental. Não pode comparar jogo com jogo. À medida que se faz uma avaliação depois de cada jogo, tem que haver essa recuperação mental, para que os jogadores não sintam essa fadiga"