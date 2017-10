Flamengo e Bahia medem forças em busca de boa fase no Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, a ser disputada na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, às 21 horas desta quinta-feira (19)

Em campo, duas equipes tradicionais do futebol brasileiro que buscam tranquilidade. Embora as situações na tabela de classificação não sejam as mesmas, uma vitória dá total tranquilidade em busca de seus diferentes objetivos. Às 21 horas (horário de Brasília) desta quinta-feira (19), Flamengo e Bahia se enfrentam na Ilha do Urubu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017.

O Flamengo vem de uma vitória fora de casa contra a Chapecoense e busca a consolidação entre os classificados à Libertadores da América do próximo ano. Por sua vez, o Bahia desbancou o líder Corinthians e tenta surpreender o rubro-negro carioca para se distanciar de vez da zona de rebaixamento. No primeiro encontro entre as equipes na competição nacional deste ano, os times se enfrentaram em junho na Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, e o Mengão venceu por 1 a 0.

Foto: Felipe Oliveira|EC Bahia

Ganhar todos os jogos e garantir vaga na Libertadores

A vitória contra a Chapecoense caiu em um excelente momento para o Flamengo. O gol marcado por Diego tirou a má fase de um dos principais jogadores do elenco, além de encerrar uma série de quatro jogos sem conseguir um triunfo. O time ocupa a sétima posição, com 43 pontos, e tem a missão de salvar o ano com uma vaga direta à Taça Libertadores da América de 2018. Para isso, vencer diante de sua torcida, acabar com as desconfianças dos adeptos e subir na tabela são os objetivos cariocas nessa reta final de Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Reinaldo Rueda deve manter praticamente toda a equipe que entrou em campo no último fim de semana. O zagueiro Juan deve voltar à titularidade no lugar de Rafael Vaz. Outro defensor, Rhodolfo, deve voltar a ser relacionado após se recuperar de desgaste muscular, mas possivelmente fica no banco de reservas. O goleiro Thiago e o atacante Vinícius Júnior continuam fora da lista de relacionados; além disso, o volante Márcio Araújo foi liberado pela diretoria para viajar ao Maranhão e acompanhar o funeral de um parente.

Foto: Gilvan de Souza|Flamengo

Em entrevista coletiva, o treinador colombiano traçou uma meta curiosa para atingir os alvos pré-definidos: vencer os dez jogos restantes para recuperar o ânimo dos atletas e disputar o principal torneio interclubes do continente.

“Temos de ganhar os dez jogos. Esse é o objetivo proposto. São dez rodadas que faltam. Sabemos que é muito difícil, mas vai ser esse nosso objetivo. O comprometimento na reta final vai ser esse para voltar à competição internacional. Estamos recuperando bons jogadores, agora estão se sentindo melhor, com segurança, confiança, e é muito positivo para nós. Temos de ter um conhecimento unilateral: nós com os jogadores e os jogadores conosco. Essa vitória nos deu uma tranquilidade, mas sabemos que temos de melhorar e que é importante ter a combinação de trabalho que estamos fazendo. É importante por tudo o que temos vivido. Na medida em que se assimila positivamente, esse vai ser o ponto de partida para a reta final do Brasileirão”, declarou Rueda.

Manter bom momento e continuar a subir na tabela

O Bahia não perde há quatro jogos. Em uma sequência de jogos mais complicada para o clube, o time conquistou quatro pontos contra Palmeiras e Corinthians. Diante do Flamengo, a expectativa é surpreender para manter o ânimo para seguir com um excelente aproveitamento contra o Ba-Vi. Com os resultados do início da rodada, o Esquadrão de Aço ocupa a 12ª colocação, com 35 pontos ganhos.

O mistério foi a característica da semana. O time conta com o retorno do atacante colombiano Mendoza, mas o centroavante Rodrigão não vai entrar em campo por lesões na região lombar. Teoricamente, um jogador substitui o outro e Edigar Junio deverá ser escalado como centroavante, mas Hernane Brocador pode ser utilizado como referência ofensiva.

Foto: Marcelo Malaquias|EC Bahia

O técnico Paulo César Carpegiani declarou em entrevista coletiva que deve utilizar o grupo da melhor maneira possível, enquanto destacou que os erros cometidos contra o Corinthians, no último fim de semana, não devem ser repetidos para buscar um bom resultado diante do adversário desta noite.

“Temos um grupo e vamos usá-lo da melhor maneira que pudermos. Logicamente que muda um pouco, são características de jogadores diferentes. Temos uma boa opção que é o Hernane. Não gosto de noticiar o time. Treino o time e treino as opções. São jogadores com características diferentes. Eu tenho sempre a preocupação de passar como vem o adversário. Temos que ter atenção, essas coisas temos que corrigir. São detalhes e esse é o tipo de declaração que eu faço”, declarou Carpegiani.