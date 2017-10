Diego 'responde' vaias com gols e sai aplaudido em goleada do Flamengo: "Estão do nosso lado"

Camisa 35 chegou a ser vaiado durante o jogo, mas terminou a partida com dois gols e sendo aplaudido | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A fase irregular do Flamengo no Brasileirão parece estar, enfim, chegando ao seu ponto final. Seguindo o ritmo de seu camisa 35, Diego, o rubro-negro venceu a segunda consecutiva e aproximou-se de vez do G-4. A vítima da vez foi o Bahia - que estava sem perder na competição há quatro jogos, nesta quinta-feira (19) e que acabou goleado por 4 a 1 - Diego, duas vezes, e Réver, também com dois gols, foram os responsáveis pelo resultado na Ilha do Urubu.

O Flamengo teve mais uma rodada de altos e baixos nesta quinta, assim como Diego. O camisa 35 chegou a ser vaiado por parte dos pouco mais de oito mil torcedores presentes na Ilha. Sem abaixar a cabeça, marcou dois na sequência e ajudou sua equipe a conquistar mais três pontos, sendo reverenciado e aplaudido no fim.

"A maneira de transmitir insatisfação é compreensível. Nossa profissão é assim. Passa por um momento delicado, a torcida fica insatisfeita", falou Diego sobre as vaias, que logo se tornaram aplausos e comemorações após os dois gols. "Foi um gesto de agradecimento (Diego também reverenciou a torcida), gritaram meu nome antes de bater o pênalti, provando que estão do nosso lado. Nós jogadores gostaríamos de retribuir sempre com gols, mas nem sempre conseguimos. Hoje foi possível e por isso o meu agradecimento", falou o camisa 35.

Toma lá, dá cá: Diego reverenciou torcida na Ilha após ser aplaudido e ter o nome gritado | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Além de Diego, o zagueiro e capitão Réver também foi destaque na noite desta quinta. O camisa 15 marcou os dois primeiros gols, teve atuação positiva na parte defensiva e foi elogiado pelo meia.

"Foi um gigante (atuação hoje). Não só na defesa, mas sendo decisivo na frente. É um grande líder e exemplo que nós temos e tê-lo ao nosso lado é um grande prazer", completou Diego.

Com 46 pontos, o Fla ocupa a sexta colocação e está a quatro do quarto colocado Palmeiras. O primeiro passo para o objetivo ousado de Reinaldo Rueda - vencer as dez rodadas restantes para se garantir na Libertadores 2018, foi dado. Pela 30ª rodada, o time de Rueda visita o São Paulo neste domingo (22) no Pacaembu às 17h, tentando se aproximar ainda mais do G-4 do Brasileirão.