Destaque em goleada do Fla, Réver ressalta gol de cabeça: "É uma das minhas características"

Réver agora têm oito gols marcados pelo Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta quinta-feira (19), o Flamengo recebeu o Bahia e goleou o Tricolor por 4 a 1 na Ilha do Urubu; Réver e Diego marcaram dois gols cada e garantiram a goleada carioca. Destaque na partida após marcar seu sexto gol em 2017, o zagueiro divide o quarto lugar da artilharia com Berrío e Éverton Ribeiro - mostrando que, apesar de ser zagueiro, também pode ser uma arma ofensiva para o Rubro-Negro.

Seguro defensivamente e fatal nos cruzamentos, Réver fez mais uma boa partida desde sua chegada ao Rubro-Negro em 2016. Após o apito final, o capitão comemorou o resultado positivo e destacou a importância de conquistar mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

"Nosso maior objetivo hoje era a vitória. Foi um jogo truncado, um jogo difícil mas conseguimos sair com a vitória e o nosso objetivo", declarou.

Forte na bola aérea, os dois gols do zagueiro tiveram origem em escanteios; o segundo foi fruto de uma cabeceada do camisa 15. Ao falar sobre seu rendimento na partida, Réver fez questão de destacar um de seus principais pontos fortes - os gols de cabeça - e ainda citou jogada já trabalhada durante os treinos.

Réver marcou dois gols na goleada rubro-negra, ambos na etapa final (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"É uma das minhas características, é um ponto forte. Tenho trabalhado bastante com o professor e é uma jogada que durante a semana nós sabíamos que resolver a partida. Hoje eu fui feliz. Mérito também do batedor que colocou a bola em um ponto onde eu pudesse chegar", completou.

Em clima descontraído, Réver ainda revelou um pouco de sua conversa com Juan antes de marcar os dois gols no segundo tempo. Segundo o capitão do Flamengo, os companheiros de zaga discutiam justamente o aproveitamento das finalizações do camisa 15.

"No primeiro tempo tive três oportunidades e tentei ajeitar para o Juan e para o Paolo. Comentei até com o Juan, 'estou tentando caprichar tanto que estou errando, vou tentar jogar no gol que vou acabar acertando em alguém'", brincou Réver.

O Flamengo agora tem compromisso marcado com o São Paulo. No próxima domingo (22), o Rubro-Negro visita o Tricolor no Pacaembu, às 17h. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.