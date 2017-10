Diego e Réver brilham, Flamengo goleia Bahia e se aproxima do G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro Série A, realizado na Ilha do Urubu.

O Flamengo venceu o Bahia por 4 a 1 nesta quinta-feira (19), na Ilha do Urubu, e, com a goleada e boa atuação no segundo tempo, voltou a ter a confiança da torcida. Réver e Diego marcaram duas vezes cada e garantiram a vitória na 29° rodada do Campeonato Brasileiro; Mendoza, de pênalti, descontou para os visitantes.

A vitória colocou o Flamengo na sexta colocação na tabela, com 46 pontos, quatro a menos e o 4º colocado Palmeiras; dando uma estacionada na boa fase, o tricolor baiano caiu três posições e agora é 13º, com 35 pontos.

Fla e Bahia retornam a campo neste domingo (22) às 17h (horário de Brasília); o rubro-negro visita o São Paulo no Morumbi, enquanto a Fonte Nova recebe os donos da casa contra o Vitória no clássico baiano.

Partida teve primeiro tempo sem muitas chances

Jogando em casa, o time de Reinaldo Rueda entrou com Berrío no time titular no lugar de Éverton Ribeiro - que atuou na última partida, contra a Chapecoense, e, apesar da boa atuação, perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0. O Flamengo vinha de vitória, mas a ressaca do vice da Copa do Brasil e uma má fase ainda acompanhavam o time da Gávea.

O Bahia tinha recém contratação do treinador Paulo Cezar Carpegiani, que deu ânimo novo à equipe. E além de vir de quatro jogos sem perder, no último venceu o Corinthians, líder isolado do campeonato.

Na primeira etapa, o jogo foi truncado e os dois times pouco criaram. Pelo lado do Flamengo, a equipe mantinha a posse de bola mas não conseguia chegar ao gol de Jean com chances claras. Tentava lançamentos que não eram efetivos e a única finalização de perigo foi de fora da área, com chute forte de Diego.

Já o Bahia apostou no contra-ataque. Mantinha a marcação atrás do meio-campo e tentava surpreender com a velocidade de Mendoza. Numa dessas tentativas, o colombiano partiu em velocidade pela esquerda e colocou Vinícius em ótima posição para marcar, mas Diego Alves, que teve boa atuação no jogo, salvou o time da Gávea na melhor oportunidade de gol do primeiro tempo.

Jogo movimentado e goleada do Fla

O segundo tempo foi bem mais agitado. As duas equipes precisavam da vitória e voltaram do intervalo com a intenção de buscar o gol. Rueda resolveu mexer e colocou Éverton Ribeiro no lugar de Berrío. E surtiu efeito. Logo no início, o time carioca foi para o ataque e, aos 4', Diego partiu em contra-ataque e finalizou cara a cara com Jean, que fez boa defesa e colocou a bola para linha de fundo. No escanteio, Éverton cruzou para área, Guerrero dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para Réver marcar o primeiro gol da partida.

Entre os 64' e 66' ocorreram três alterações. Hernane Brocador, ex Fla, e Allione entram no time do Bahia e, pelo lado carioca, Lucas Paquetá entrou no lugar de Guerrero. As alterações de Paulo Cezar Carpegiani surtiram efeito rápido. Aos 69' Allione fez fila em direção do gol de Diego Alves e foi desarmado, a bola sobrou para Hernane, que entrou na área e sofreu pênalti. Mendoza marcou e chegou ao empate.

O jogo seguiu equilibrado e as duas equipes buscando os três pontos. Em outro escanteio, do mesmo lado que o do primeiro gol, Éverton novamente cruza e o capitão Réver sobiu mais que todo mundo e cabeceou no contrapé do goleiro adversário, marcando seu segundo gol e o segundo do Flamengo.

Até o segundo gol, que foi aos 51', o jogo ainda seguia com as duas equipes tentando vencer, mas a entrada de Paquetá junto ao meio-campo da equipe carioca criavam chances com muitas movimentações à frente da área. Aos 85', em mais um contra-ataque rápido, pegando a defesa do Bahia desorganizada, Diego carregou e deu passe para Éverton Ribeiro, que tocou por cobertura para Lucas Paquetá sofrer pênalti. Diego cobrou firme no canto e aumentou a diferença no placar.

A essa altura da partida, a torcida rubro-negra já fazia festa na Ilha do Urubu e inflamava os jogadores. Dois minutos depois do terceiro gol, com mais uma assistência de Éverton, Diego ainda marcou mais um, seu segundo na partida, e fechou a goleada.