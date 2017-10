Juan assimila críticas, mas pede apoio da torcida do Flamengo na reta final do Brasileiro

Google Plus

Embalando sua segunda vitória consecutiva após sequência conturbada, o Flamengo garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia na última quinta (19). Após o triunfo por 4 a 1, o Rubro-Negro subiu à sexta colocação do torneio, com 46 pontos conquistados.

Figura mais experiente no elenco rubro-negro, Juan participou de entrevista coletiva nesta sexta (19) após treinamento no CT Ninho do Urubu. Ao ser questionado pela volta das boas atuações de Diego - que foi novamente convocado à Seleção Brasileira -, o zagueiro fez questão de enaltecer o camisa 35, que marcou duas vezes na vitória do Flamengo.

"O Diego é nossa referência, como craque, dentro e fora de campo, pelo jogador que é e a carreira que tem. Talvez junto com o Guerrero seja a grande referência. Aqui no Brasil não é fácil manter a atuação o ano todo. Por todo o desgaste de jogos e viagem, mas o que nos dá muita felicidade de ter o Diego é que ele não se omite nunca. Esta sempre com personalidade, buscando o jogo. Muitas vezes ele acerta e poucas ele erra", afirmou.

Pouco antes da bola rolar, a torcida na Ilha do Urubu marcou presença com protestos e gritos de "queremos raça" direcionados aos jogadores. Ao falar sobre a série de críticas vindas dos flamenguistas, o zagueiro pediu maior compreensão e apoio na reta final do Brasileiro.

"Sobre a cobrança da torcida, ela é na proporção do que ele pode dar para a gente. Felizmente, não são todos os torcedores. A gente gostaria até que a torcida compreendesse. A gente está tentando e fazendo de tudo. A gente trabalha diariamente e muito forte para fazer um bom trabalho. Espero que nessa reta final a gente tenha o apoio do nosso torcedor. Espero que a gente possa fazer um final de ano muito bom", completou o camisa 4.

Em bate-papo com a imprensa, Juan ainda rasgou diversos elogios a Réver, sua dupla na zaga do Rubro-Negro - além de comentar a boa fase vivida pelo camisa 15, Juan destacou as habilidades de liderança de seu companheiro.

"Ele está numa fase boa muito longa. Desde que ele chegou ao Flamengo voltou ao nível que sempre teve. É um líder dentro do nosso grupo. Não é à toa que ele é o capitão. Ele tem esse diferencial dos gols. É um jogador muito importante para a equipe", finalizou.

O Flamengo agora volta a campo no próximo domingo (22) para encarar o São Paulo. A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 17h no Pacaembu.

