Com ruptura no joelho esquerdo, Berrío desfalca o Flamengo por pelo menos oito meses

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Triste notícia para o torcedor do Flamengo: após deixar o gramado chorando em confronto contra o São Paulo, Berrío não jogará mais futebol em 2017. Em entrevista nesta segunda (23), o médico Márcio Tannure confirmou que o jogador sofreu uma ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo; o colombiano passará por cirurgia ainda nesta semana.

"Berrío teve uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo. É uma lesão cirúrgica. A cirurgia dele está programada para amanhã (terça-feira). A princípio, vai ser operado amanhã", disse o médico do Flamengo.

A situação de Berrío é similar à lesão de Ronaldo durante sua passagem pela Inter de Milão - uma das imagens que ficaram marcadas na história do futebol. Em 2000, o Fenômeno rompeu completamente o tendão patelar de seu joelho direito, o que resultou em um período de 16 meses longe dos gramados.

Márcio Tannure, médico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Ao falar sobre a situação do atacante colombiano, Tannure deixou claro o alto nível de gravidade da lesão. Segundo o médico, o quadro de Berrío é complexo e exige pelo menos oito meses de recuperação.

"É uma lesão considerada complexa. Tem um mínimo de oito meses para voltar a jogar. Tudo depende da recuperação dele. Cada paciente é um paciente. O prazo médio para retorno não dura menos de oito meses. Em alguns casos, podendo levar até mais tempo do que isso", completou Tannure.

Berrío foi apresentado no Flamengo no começo de 2017, em janeiro. Desde então, o colombiano acumula 2136 minutos em campo, distribuídos em 46 jogos; além disso, o atacante já balançou as redes seis vezes com a camisa do Rubro-Negro.