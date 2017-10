Insatisfeito com derrota, Diego Alves revela cobrança no vestiário do Fla e invoca apoio da torcida

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o fracasso diante do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo deu sequência a seus treinamentos nesta segunda-feira (23). Em atividade comandada pelo treinador Reinaldo Rueda, o Rubro-Negro fez treino intenso já visando o clássico na Copa Sul-Americana contra o Fluminense.

Nesta segunda, o goleiro Diego Alves foi o escolhido para bate-papo com a imprensa. Ao falar sobre o Fla-Flu desta quarta-feira (25), o arqueiro fez uma breve análise sobre os momentos vividos pelas duas equipes e garantiu que derrotas não influenciam em competições diferentes.

"Sempre queremos ganhar, buscar a vitória. O Fluminense também perdeu, mas acho que o jogo da Sul-Americana é completamente diferente. Claro que queríamos chegar com as três vitórias. Era um objetivo nosso conseguir as três vitórias. Não fizemos um bom jogo em São Paulo, mas acho que o clássico será completamente distinto. Quando muda a competição gera isso. É clássico", afirmou.

Mencionando a derrota da última rodada no Brasileiro, Diego revelou um pouco do clima nos 'bastidores' do Flamengo. Segundo o arqueiro, após fracasso diante do São Paulo, os próprios atletas rubro-negros fizeram cobranças ainda no vestiário do Pacaembu.

Diego Alves em treino no último dia 17 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Quando o time ganha ou começa ganhando o jogo de 2 a 0, é normal, na situação em que eles se encontram, voltar um pouco o time. E nós, pela situação, dar um passo à frente. Não foi um jogo bom. Inclusive, a cobrança já foi feita logo após o jogo dentro do vestiário. Acho que tem de existir essa cobrança entre a gente", disse o atleta.

Com a coletiva chegando ao fim, o camisa 1 da Gávea aproveitou para invocar o apoio da torcida do Flamengo - o Rubro-Negro agora tem uma sequência de três clássicos pela frente, dois contra o Fluminense e um contra o Vasco; todos os confrontos serão no Maracanã.

"Peço, também, apoio, apesar de saber que não é um momento feliz para nossa torcida. São três jogos importantes. O apoio deles vai ser fundamental para que a gente possa crescer nesse momento final, com estes três jogos no Maracanã. Independentemente de ter vencido o Bahia e a Chapecoense e ter jogado mal contra o São Paulo, o apoio deles vai ser fundamental para nós jogadores", concluiu.

Confira outros tópicos da entrevista de Diego Alves:

2017 e briga pela Sul-Americana: "Entramos com o objetivo de ganhar todas as competições. Na Libertadores foi assim, mas teve uma eliminação. Na Copa do Brasil fomos à final. No Brasileiro estamos tentando. Na Sul-Americana é uma possibilidade real, mas para conseguir esse título temos um caminho difícil."

Lesão de Berrío: "Hoje ainda não tive a oportunidade de vê-lo. Depois do jogo, tive a oportunidade de falar com ele. Eu já tive uma lesão séria no joelho e nos primeiros momentos ficamos um pouco sem chão. O que pude passar para ele foi para ter tranquilidade, poder estar perto das pessoas queridas."

Dores de Guerrero: "Guerrero é um jogador importante. Todo mundo sabe da importância dele para o time, mas também temos de trabalhar com outras opções. Não sabemos se ele vai estar recuperado ou não. Este costume de treinar e ter bastante modificações, isso faz com que o jogador que tiver a oportunidade entre com a clareza de exercer o melhor em sua posição."