Rueda enaltece peso de clássico e confirma Guerrero fora do Fla-Flu; Vinicius Jr. retorna ao elenco

Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, em treino na última segunda (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Às vésperas de um Fla-Flu decisivo na Sul-Americana, Reinaldo Rueda mostrou que está preparado para mais um clássico à frente do Flamengo. Em entrevista coletiva nesta terça (24), o treinador do Rubro-Negro deixou claro que estudou os pontos fracos e fortes da equipe de Abel Braga; o colombiano de 60 anos ainda destacou toda a história centenária por trás de um dos maiores clássicos do país.

"É um rival com muito boa estrutura. Todos se conhecem, o Fluminense conhece o Flamengo e o Flamengo conhece o Fluminense. Não há mistério. Sabemos as debilidades e fortalezas de cada um e vamos fazer um jogo inteligente. As posições de cada um vão ser fundamentais para decidir a partida", afirmou.

Rueda também confirmou a ausência de Guerrero no confronto desta quarta (25) - o atacante segue no departamento médico do Flamengo para tratar de um edema na coxa. Por outro lado, o comandante revelou que terá o retorno de Vinicius Jr., que finalizou os trabalhos de transição após sofrer uma entorse no joelho direito.

+ Flamengo x Fluminense: confira informações e preços de ingressos para os duelos da Sul-Americana

Guerrero e Vinicius Jr. participaram de treino na última segunda (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"O Paolo (Guerrero), depois do jogo contra o Bahia, no segundo tempo, apresentou dores no músculo (posterior da coxa esquerda). Está em processo de reabilitação. Ontem tentou no treino, mas teve pequena moléstia e segue no departamento médico. (...) Vinicius já fez a transição e completou o tratamento. Será relacionado para amanhã, mas é muito difícil que atue o jogo todo", completou.

Em vídeo viral na internet, é possível ver Lucas Paquetá no confronto contra o São Paulo correndo sozinho e lutando pela posse de bola. Provável substituto de Guerrero no Fla-Flu, o camisa 39 é meia de origem, mas coleciona boas atuações como centroavante no esquema de Rueda. Ao falar sobre o jovem de 20 anos, o treinador destacou que seu espírito é algo a ser celebrado dentro de campo.

"Todos conhecemos o temperamento e a personalidade de Paquetá. Ele, quem sabe, fez reclamação, por que não teve acompanhamento para recuperar a bola. É normal por sua juventude, seu ímpeto. É uma boa mensagem saber que Flamengo encontrou jogador que tem essa característica. Tem que saber regular, levar, orientar para não se prejudicar. Mas é um bom sintoma", disse Rueda.

+ Com ruptura no joelho esquerdo, Berrío desfalcará o Flamengo por pelo menos oito meses

Rueda no Fla-Flu do último dia 12 (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

Rodízio no elenco e Geuvânio fora: "A ideia (das mudanças) é estabilizar a equipe. Depende de características de jogo, somos visitantes amanhã, entre aspas. Buscamos outras alternativas. Geuvânio jogou 45 minutos contra o São Paulo, mas não terminou de se recuperar muito bem e sentiu o esforço. É um jogador muito importante."

Treinos fechados à imprensa: "É um protocolo universal, por respeito deixamos 20 minutos antes ou finais. A nível mundial todas as equipes, um dia antes, inclusive a coletiva é em outro momento. Por situações de concentração de equipe, bolas paradas, são muitos fatores que fazem parte desse protocolo."

Dupla Diego-Éverton Ribeiro: "Penso que Diego e Éverton Ribeiro têm características complementares. Em alguns jogos trabalhamos bem com eles. Agora temos várias possibilidades, depende do jogo, das características dos rivais."