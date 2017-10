Sem mistérios, Rueda confirma ausências por lesão diante do Vasco: "Oportunidade para os que entrarem"

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Clássico com intensidade é no Rio - pelo menos para Reinaldo Rueda. Em uma sequência de clássicos que começou na última quarta-feira contra o Fluminense, o Flamengo neste sábado (28) receberá o Vasco. Diante disso, o treinador Rubro-Negro falou sobre os componentes de uma partida como essa e analisou o adversário.

"O futebol tem esses componentes sociológicos. No Rio se vive com muita intensidade essa rivalidade. O importante é que tenhamos um bom jogo, que nossa torcida desfrute de uma equipe que faça um jogo inteligente, sabendo que pela frente temos um rival de respeito e

que cresceu muito. (...) Quanto a parte emotiva das torcidas, espero que possam desfrutar em harmonia e em família", disse o colombiano.

Rueda também falou das ausências de jogadores importantes para o confronto contra o Vasco - casos de Réver, Cuéllar, Berrío e Guerrero. O técnico aproveitou e falou sobre a dificuldade de entrosamento do elenco, ora por conta de regulamento, ora por conta das lesões e suspensões.

"É a dinâmica do futebol. Infelizmente as lesões e as suspensões acontecem, não é fácil. Antes não podíamos entrosar a equipe porque alguns jogadores não podiam atuar por não estarem inscritos, agora que esses jogadores podem jogar, perdemos outros. Mas é aqui que está a grande oportunidade para os que vão entrar, que vem trabalhando bem. Só resta provar no jogo. São ausências importantes para nossas pretensões", declarou o comandante.

O jovem Paquetá têm substituído Guerrero. (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Já sobre os onze jogadores que iniciarão a partida contra o Vasco neste sábado, Rueda não fez mistério e revelou pistas para o possível time titular - inclusive lembrando a escalação utilizada na partida contra o Fluminense pela Sul-Americana.

"Não há nenhum mistério. No jogo contra o Fluminense já entraram o Paquetá e o Rhodolfo. (...) Então teremos uma escalação muito parecida com a do jogo contra o Fluminense", comentou o técnico.

Com duas competições pela frente, o Brasileiro e a Sul-Americana, o Flamengo entra na reta final das competições com certas pretensões. A questão de priorizar uma competição ou outra foi descartada pelo técnico Rueda, que citou a similaridade no número de jogos restantes em ambas.

"Não há nenhuma prioridade. São oito jogos no Brasileiro e cinco na Sul-Americana se continuarmos o caminho. Estão muito similares, não há prioridade. Estamos encarando as duas com a mesma motivação, as duas tem componentes de dificuldades altíssimos. Encaramos com muito profissionalismo, intensidade e estamos trabalhando duro para cumprir nossos objetivos", revelou o treinador.

Confira outros trechos da coletiva de Reinaldo Rueda, treinador do Flamengo:

Sobre poupar jogadores para a partida contra o Fluminense: "Todos querem jogar mas temos que pensar que jogamos no sábado contra o Vasco e também na quarta-feira contra o Fluminense. Por isso, as vezes, pode-se cometer erros sobretudo em decisões minhas. Não posso jogar contra o Fluminense antes de jogar contra o Vasco. Talvez tenhamos que tomar algumas precauções com alguns jogadores e reservar alguns para o jogo contra o Fluminense."

Momento de Guerrero e questão envolvendo a seleção: "Ele está no departamento médico e depois de fazer a parte de recuperação, vem a fase de transição, que ele estava fazendo semana passada. (...) Não podemos perdê-lo, primeiro para o clube e perdê-lo para sua seleção que é seu grande objetivo."

Cuidado com o zagueiro Juan: "Nesse momento todos querem jogar, as vezes nessa situação é importante usar como referência os fatores científicos que temos no futebol. Mas as vezes existem jogadores especiais, jogadores que se sobrepõe a determinadas ordens fisiológicas e tem mais capacidade física."