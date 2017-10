Jogo Flamengo x Vasco AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada na noite deste sábado (28), às 19 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Acompanhe os principais lances, ao vivo, do jogo entre Flamengo x Vasco no Maracanã, valendo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 19h, aqui na VAVEL Brasil.

Na última vez que se encontraram, o Flamengo, ainda comandado por Zé Ricardo, venceu o Vasco pelo placar de 1 a 0. O tento rubro-negro fora anatado pelo atacante Everton, após passe de Everton Ribeiro. Na oportunidade, o Rubro-Negro quebrou um jejum de 44 anos ao derrotar o rival em São Januário.

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro, árbitro Fifa, oriundo de Minas Gerais, apitará o clássico. Para seu auxílio, Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer, ambos também de Minas. Como adicionais de linha de fundo foram selecionados os também mineiros Wanderson Alves de Sousa e Jeferson Antônio da Costa.

Mudanças

O Cruzmaltino vai a campo com força quase máxima. Isso porque na rodada passada, diante do Coritiba, o zagueiro Breno foi expulso e cumprirá suspensão automática diante do Rubro-Negro. Para sua vaga, Paulão é o nome mais provável.

“Chegamos nesse clássico motivados. Com expectativa de fazer uma grande partida. Sabemos que precisamos ser daqui pra frente um Vasco mais aguerrido, organizado, que vai lutar por todas as bolas em todos os momentos da partida. O nosso torcedor pode ter certeza de que isso não vai faltar. Vamos duelar com eles. Se conseguirmos ser competentes, temos tudo para conseguir um bom resultado”, destacou Zé Ricardo, que pela primeira vez jogará contra sua ex-equipe.

Invicto há seis jogos e vivendo sua melhor fase no campeonato, o Vasco espera garantir uma vitória no confronto, para ultrapassar o rival e seguir firme na luta por uma vaga na próxima Libertadores. Ao ser questionado sobre a possibilidade de encerrar a rodada dentro do G-7, o técnico Zé Ricardo foi sucinto.

Preparação

O Vasco finalizou a preparação para o importantíssimo "Clássico dos Milhões", diante de seu maior rival, o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. A comissão técnica cruzmaltina trabalhou na manhã desta sexta (27), buscando afinar a equipe e garantir efeito em alterações dentro do jogo, para surpreender o adversário.

Desfalques do Flamengo!

Para o confronto importantíssimo, além de Cuellár, suspenso, e Réver e Berrío, lesionados, Rueda não terá sua principal arma ofensiva, o atacante peruano Paolo Gerrero, que segue em trabalho de recuperação após sofrer uma lesão na coxa esquerda. O atacante foi o epicentro de uma polêmica envolvendo a imprensa peruana, que garantiu que Guerrero estaria apenas se poupando para a decisiva partida diante da Nova Zelândia, pela repescagem da Copa do Mundo de 2018.

Fala, Professor! “Não há nenhuma prioridade. Há uma situação de faltarem oito jogos no Campeonato Brasileiro contra cinco na Sul-Americana. Estão muito similares. Estamos tratando as duas competições com a mesma importância e motivação. Encaramos com muito profissionalismo e intensidade, trabalhando duro para garantir nossos objetivos”, afirmou Rueda.

No entanto, embora seja o mais natural, Reinaldo Rueda faz questão de frisar que a equipe da Gávea briga nas duas frentes, Sul-Americana e Brasileiro, e que não irá priorizar nenhuma das competições em detrimento de outra.

Agora, na sétima colocação, e vendo o rival da rodada, o Vasco, em ascenção e pedindo passagem, talvez seja natural priorizar a Copa Sul-Americana, competição internacional que também garante vaga na Libertadores do próximo ano.

O Flamengo se aproxima de uma fase importante do campeonato. Sabendo de seus objetivos desde o início do ano, a equipe rubro negra dirigida por Reinaldo Rueda se viu afastada daquelas que eram suas metas, deixando a torcida desconfiada e incomodada.

Situação na tabela!

Separados por apenas três pontos, 46 contra 43, com vantagem aos rubro negros, os clubes têm, no clássico, oportunidades opostas, de garantir o mesmo final feliz da rodada. Para o Fla, uma vitória lhe garante o quinto ligar, pelo menos por hora, já que a equipe da Gávea ultrapassaria Botafogo e Cruzeiro, ambos com 47 pontos. Já para o Gigante da Colina, um triunfo permitiria empatar na pontuação com o rival da rodada, o que lhe daria vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate

À medida que o ano vai chegando ao fim, o Campeonato Brasileiro também se encaminha para o seu desfecho, ficando cada vez mais afunilado e decisivo a cada rodada. Como se já não bastassem ingredientes para a receita perfeita, um clássico estadual sugere a mesma importância de uma cereja no bolo. E é deste modo que o Flamengo recebe o Vasco da Gama, neste sábado (28), no Maracanã, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do certame nacional.