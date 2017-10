Rueda respalda garotos da base e aponta falhas no Flamengo: "Faltou finalizar melhor"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em um dos confrontos mais tradicionais do país - o Clássico dos Milhões - Flamengo e Vasco empataram sem gols neste sábado (28), no Maracanã. Comandante do Rubro-Negro, Reinaldo Rueda enalteceu o desempenho de sua equipe apesar do resultado; em entrevista, o treinador ainda saiu em defesa de Lucas Paquetá e Felipe Vizeu, que desperdiçaram chances claras de gol no duelo.

"Precisamos seguir ganhando a credibilidade da torcida, com essa entrega. Agradecemos a torcida pelo apoio nos dois jogos difíceis que tivemos. Temos que ressaltar que jogamos com menos de 72 horas de recuperação e nenhum atleta pediu para não jogar ou para sair. Isso é positivo, é um bom indicador do que está vivendo a equipe. Diante de um rival que não jogou na quarta-feira. Criamos situações de gol. Devemos respaldar Paquetá e Vizeu, que estão evoluindo", afirmou.

O Flamengo agora se vira para a Sul-Americana - na quarta-feira (1º), o Rubro-Negro encara o Fluminense em confronto decisivo nas quartas da competição. Perguntado se o empate deste sábado poderia atrapalhar o psicológico para o clássico continental, o treinador colombiano preferiu focar na sequência de rodadas restantes no Campeonato Brasileiro.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"É normal em um clássico. Queríamos e trabalhamos para ganhar. Buscamos, mas não conseguimos. Temos que olhar todo o positivo que fizemos. Está tudo muito perto e disputado. Ainda faltam algumas rodadas (no Brasileiro), vamos melhorar e no final trabalhar bem", completou.

Um dos mais ovacionados pela torcida nas arquibancadas, Juan também foi tópico da entrevista de Rueda. Ao falar sobre o zagueiro de 38 anos, o comandante rubro-negro mostrou que admira suas características em campo, além de ter destacado a série de partidas recentes do jogador.

"Estou muito feliz pelo comportamento de Juan. Jogou quarta e hoje de novo, com classe, qualidade técnica, inteligência de jogo. Com toda sua experiência, sua trajetória. Esperamos ter ele na quarta de novo (na Sul-Americana)", disse Rueda.

Confira outros trechos da coletiva de Rueda:

Retorno de Guerrero: "(Guerrero) trabalhou hoje e trabalhará amanhã no departamento médico. Esperamos segunda-feira o resultado do DM, se inicia transição e se podemos ou não contar com ele na quarta-feira."

Clássico contra Vasco:"Antes de tudo, penso que temos que agradecer à torcida pelo apoio nos 90 minutos. Precisamos parabenizar todos os atletas pelo esforço, pela entrega e comprometimento. Partida difícil contra um rival que faz um bom trabalho e fez um bom jogo também. Não chegamos ao objetivo que queríamos. Faltou ser ''mais fino'' na finalização. Tivemos controle de jogo, faltou finalizar melhor para termos um bom resultado."