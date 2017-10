Diego lamenta empate no clássico contra o Vasco: "Não foi o que esperávamos"

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

O Flamengo lutou, criou mas não conseguiu sair vencedor do Clássico dos Milhões na noite deste sábado (28). Após o empate em 0 a 0 contra o Vasco no Maracanã, o meia Diego não avaliou o resultado como ruim, mas lamentou que a vitória não tenha sido conquistada mesmo com uma atuação boa:

"Sensação é de que poderíamos sair com os três pontos. A forma como foi a partida, como controlamos o jogo, como criamos as oportunidades. Conseguimos mais uma vez ser dominantes em campo. Levando tudo isso em consideração não é um resultado ruim, mas não foi o que esperamos".

Na quarta-feira, o Rubro-Negro enfrentará o Fluminense no Maracanã, para decidir quem avançará na Copa Sul-Americana. Para o camisa 35, os jogadores não estão priorizando nenhuma competição, já que não estão garantidos na Libertadores de 2018 pelo Brasileiro, e o jogo de hoje mostrou isso:

"Temos deixado claro que temos dois caminhos, e iremos com forca total neles. Foi o que fizemos hoje, demonstramos a vontade de querer vencer. Existe essa possibilidade e não privilegiaremos um ou outro caminho. Seguiremos tentando as duas formas".

O último clássico no Brasileirão marcou também o reencontro da equipe rubro-negra com o ex-técnico Zé Ricardo. Demitido após a derrota para o Vitória na ultima rodada do primeiro turno, Zé deixou amigos na Gávea e Diego não poupou elogios ao ex-comandante:

"Nosso relacionamento com ele (Zé) sempre foi excelente. Nós sempre transmitimos isso, em atitudes e palavras. É um treinador de altíssimo nível, eu desejo tudo de bom para ele, porque é acima de tudo um ser humano espetacular, com caráter, e isso deve ser reconhecido. Desejo todo sucesso para ele na carreira".