Em Clássico dos Milhões aquém do esperado, Flamengo e Vasco empatam sem gols

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro do segundo turno. Partida realizada no Maracanã, Rio de Janeiro.

Clássico dos milhões de passes errados. O confronto entre Flamengo e Vasco, válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro na noite deste sábado (28), não teve gols. O porquê ninguém sabe, afinal, a expectativa para o jogo, era de toque de bola, jogadas em profundidade e trabalhadas desde o sistema defensivo, e nada melhor do que realizar um futebol bonito, em um gramado como o do Estádio Mário Filho. Porém, os jogadores fizeram uma partida para esquecer, com erros excessivos de passes. O rubro-negro conseguiu ser melhor, até pelas propostas de jogo, mas não achava espaço perto da área vascaína.

Na próxima rodada, o mengão enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (5), às 17h. O trem bala da colina recebe o Vitória, no Maracanã, no domingo (5), às 19h. O cruzmaltino vai contar com o retorno de Breno, que cumpriu suspensão no clássico e o Flamengo com a volta do volante Cuéllar, também cumprindo suspensão. O fla ocupa a sétima colocação com 47 pontos, e logo atrás, vem o expresso da vitória, em oitavo colocado com 44 pontos. Porém, o Vasco ainda precisa esperar por uma combinação de resultados para permanecer na posição. E isso tudo por conta do jogo, que no primeiro tempo, não teve grandes emoções assim. Na verdade, longe disso.

Raça demais, capricho de menos

Necessitando dos três pontos a todo custo, o Flamengo foi para o confronto sabendo favoritismo de apresentar um futebol ao menos eficiente. A criatividade saindo dos pés de Éverton, Diego e Éverton Ribeiro seria novamente essencial para a chegada da vitória. Além disso, o fato do antigo treinador do rubro-negro, Zé Ricardo, estar do outro lado desta vez, no comando vascaíno e fazendo um trabalho exemplar com poucos gols sofridos, por conta do forte sistema defensivo montado pelo comandante, traria um "tempero" a mais para o duelo. E não demorou para os donos da casa, darem as "cartas" do jogo.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, em jogada pela direita, Pará fez belo cruzamento rasteiro, em velocidade e serviu para Éverton na grande área. O camisa 22 ajeitou o corpo e quando foi chutar, foi travado por Yago Pikachu que antecipou o lance e desarmou o jogador na bola. O Flamengo tinha troca de passes rápidas e adiantava a sua marcação, pressionando o time vascaíno. Tanto que não demorou muito para os rubro-negros voltarem a assustar o sólido sistema defensivo da colina histórica.

Com 18 minutos, o Vasco tentava sair no contra-ataque com Mateus Vital. O jogador acionou Nenê que não viu a chegada do capitão Juan, que antecipou o lance e tocou para Diego. O camisa 35 serviu o atacante Lucas Paquetá, que devolveu para Diego, que levou a bola para o pé esquerdo e chutou, sem qualquer perigo para o gol de Martín Silva, que pouco era acionado no jogo, tanto pela eficiencia dos seus zagueiros, laterais e volantes quanto pela falta de pontaria dos jogadores do Flamengo. E as oportunidades começaram a aparecer, mas a finalização continuava sendo de mal à pior.

O mais querido tinha mais a posse de bola, pelo controle de seus jogadores de frente e pela calma com que trabalhava as jogadas. E o cruzmaltino tinha uma defesa bem postada e raramente furada, com falhas pequenas, difíceis de serem aproveitadas. Entretanto, o rubro-negro conseguiu mas uma brecha, que não foi aproveitada com sucesso. Aos 30 minutos, o lateral-direito Pará, mais acionado do que Trauco, foi no fundo e cruzou a bola na segunda trave. A bola caiu no pé esquerdo de Éverton Ribeiro que, de primeira, chutou forte mas pra fora. Mas não pense que o Vasco só se defendeu.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o time visitante chegou com Nenê. O camisa 11 novamente recebeu passe de Mateus Vital, girou e bateu forte mas por cima do gol de Diego Alves. O Vasco com perigo pela primeira vez, mas assustou de verdade a torcida rubro-negra três minutos depois. Em jogada trabalhada, Madson tabelou com Andrés Rios e saiu cara a cara com o goleiro do Flamengo, mas foi travado na hora do chute pelo zagueiro Rhodolfo, que chegou de carrinho e impediu que a bola chegasse até o goleiro do fla. Os lances vascaínos decretaram o fim da primeira etapa, com a certeza de que o segundo tempo, teria que ser mais produtivo do que o primeiro.

Segundo tempo sem surpresas e emoções

Na etapa final, o Flamengo manteve sua postura de dar as iniciativas dos jogo, controlando a posse de bola e tentando criar oportunidades perto da área vascaína. Porém, o time cruzmaltino foi mais agressivo em contra-ataques e quase foi a primeira equipe a gritar gol no Maracanã. Com 15 minutos, Ramon foi a linha de fundo, cruzou rasteiro para Andrés Rios. O atacante serviu Nenê que bateu forte mas fora da direção do gol. Porém, a bola bateu em Juan e bateu na trave, saindo de perto do gol rubro-negro. E a resposta já foi imediata e polêmica, como em todo clássico.

No minuto seguinte, Willian Arão fo a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola bateu nas costas e no braço de Mateus Vital, que deu um carrinho para interceptar o cruzamento do volante do Flamengo. Os jogadores do mais querido reclamaram de pênalti, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro consultou seus auxiliares e marcou apenas escanteio à favor dos rubro-negros. Aos 22 minutos, o técnico Reinaldo Rueda promoveu as entradas de Vinícius Junior e Felipe Vizeu nos lugares de Éverton e Lucas Paquetá, respectivamente. Mesmo com as mexidas, com jogadores entrando em um jogo pegado desde o início do primeiro tempo, o time flamenguista não parou de atacar.

Aos 27 minutos, Arão dominou e bateu forte, de fora da área, no ângulo. O goleiro, e capitão, Martín Silva, fez uma defesa segura, mandando para escanteio e livrando o perigo do gol do Vasco. Porém, no escanteio, Juan cabeceou no contra-pé do arqueiro mas a bola resvalou na trave e saiu pela linha de fundo. O lance foi semelhante ao do clássico da Sul-Americana, contra o Fluminense. Com o fim do jogo chegando, o desespero foi aumentando junto com as jogadas violentas e com as oportunidades que não eram aproveitadas. Vizeu que o diga.

Com 36 minutos de jogo, o camisa 47 recebeu um passe milimétrico de Vinícius Junior e cabeceou fraco, na pequena área, sem perigo para Martín, que fez a defesa em dois tempos. O jogador chegou a ser cobrado em campo pelo capitão Juan e pelo volante Willian Arão, que queriam uma atenção especial do jovem atacante nesses lances que poderiam decidir a partida. Mas não decidiu e o empate sem gols persistiu até o final, mesmo com o Vasco tendo um jogador a menos, no final do jogo, com a grave lesão de Ramon, no joelho direito. O jogador saiu aos prantos, com a ajuda da maca, direto para o vestiário e deixando o cruzmaltino com dez em campo, já que o técnico Zé Ricardo já tinha feito as três substituições, colocando Gilberto, Manga e Caio Monteiro.