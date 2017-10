Jogo Flamengo x Fluminense AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELAS QUARTAS DE FINAL DA COPA SUL-AMERICANA 2017, A SER REALIZADO NO ESTÁDIO DO MARACANÃ (RJ).

Seja bem-vindo, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o clássico Flamengo x Fluminense ao vivo, pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana, a ser disputado no Maracanã, nesta quarta-feira (1º), às 21h45 (de Brasília).

Arbitragem argentina para o clássico carioca da Copa Sul-Americana!

Árbitro: Patricio Lostau

Auxiliares: Diego Bonfa e Cristian Navarro.

Expectativa de casa cheia!

29 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até o final da noite de terça-feira. A venda online continuará até às 14h desta quarta (1º). Venda/troca na Gávea e lojas oficiais do Flamengo das 10h às 17h. Maracanã - B1 (10h) e B4 (17h45). Torcida visitante - B2 (10h) e B3 (17h45). Saiba como adquirir ingresso para esta partida.

Fala, Professor!

"Cada jogo é diferente, não importa se se repete a mesma escalação. Cada dia uma nova história. Temos grande respeito pelo rival. Não podemos ter excesso de confiança para esse jogo de quarta-feira", disse o técnico colombiano Reinaldo Rueda, rechaçando o favoritismo dado à sua equipe.

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Baixas no Flamengo

Principal dúvida pelo lado flamenguista, o atacante Paolo Guerrero teve a sua participação no clássico vetada nesta terça-feira (31). O peruano não se recuperou das dores na coxa esquerda, e vai desfalcar a equipe pelo quarto jogo consecutivo. Com a ausência do camisa 9, o jovem Lucas Paquetá mais uma vez deve comandar o ataque rubro-negro. Já o zagueiro Rhodolfo entrará na vaga de Réver, com lesão no ligamento do joelho direito. Berrío, ruptura do tendão patelar, só voltará a atuar em 2018.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Juan e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Éverton Ribeiro, Everton e Lucas Paquetá.

+Recordar é viver: há oito anos, Fluminense eliminava Flamengo da Copa Sul-Americana

Fluminense confirmado

Abel Braga não fez mistérios e confirmou a equipe um dia antes do confronto. Com exceção de Gum, não inscrito no torneio, o time será o mesmo que empatou com o Bahia no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Chaves entrará na vaga do zagueiro.

Desta forma, Fluminense deverá entrar em campo com Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

(Foto: Nelson Perez/FFC)

+ Robinho sofre fissura no pé direito e é desfalque no Fla-Flu

Fala, Professor!

"Nunca teve disparidade nesses sete clássicos. Flamengo conseguiu a vitória de forma injusta em um dos jogos. O Flamengo está jogando a vida na Sul-Americana. Torna mais difícil para nós e para ele também. Temos encarado problemas e problemas desde que começou o ano, e temos que buscar superar. É o mais importante, essa busca pela superação", comentou Abel Braga ao ser questionado sobre a vantagem do Flamengo sobre o Fluminense na temporada.

O último Fla-Flu de 2017 será o oitavo da temporada. A equipe rubro-negra leva vantagem no duelo, com três vitórias, contra nenhuma do Tricolor - quatro empates aconteceram-. Nesses encontros, o Fluminense saiu na frente em cinco oportunidades, mas não conseguiu segurar a vitória.

O vencedor do confronto no Maracanã enfrentará Sport ou Junior Barranquila (COL) na semifinal. No jogo de ida, disputado na Ilha do Retiro, em Recife, a equipe colombiana conseguiu uma importante vitória por 2 a 0.

+ Para seguir na Sul-Americana, Fluminense precisa quebrar retrospecto ruim contra Flamengo

Panorama

A dupla 'Fla-Flu' volta a se encontrar nesta temporada, desta vez para decidir vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro, vencedor do primeiro confronto, tem a vantagem do empate. Um triunfo do Tricolor pelo placar mínimo levará a decisão da vaga para os pênaltis, enquanto qualquer outra vitória colocará a equipe de Abel Braga na próxima fase da competição.

Leia a crônica da primeira partida: Com gol de Everton, Fla bate Fluminense e abre vantagem nas quartas de final da Sul-Americana

Acompanhe os principais lances do jogo entre Flamengo x Fluminense ao vivo no Maracanã, valendo pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana 2017. Fique conosco!